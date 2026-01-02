Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel duurder worden treinkaartjes in 2026 (en deze abonnementen verdwijnen)

Het leven wordt steeds duurder, daar kunnen we niet omheen. Bij de benzinepomp, in de supermarkt of op een terras: overal word je ermee geconfronteerd. Een opvallende prijswijziging gaan we merken bij de tarieven van treinkaartjes. Wie in 2026 met de trein reist, merkt dat direct in zijn portemonnee.

Gemiddeld worden treinkaartjes en abonnementen ongeveer 6,5 procent duurder. Ook Spoordeel is lang niet altijd meer zo voordelig. Zeker niet wanneer de afstand tussen vertrek- en aankomststation groot is.

Treinreizen wordt opnieuw duurder, voor zowel incidentele als vaste reizigers. In eerste instantie werd er overigens gesproken over een nog grotere prijsstijging, tot wel 9 procent, maar onder meer vakbonden wisten dit af te wenden. Metro schreef al eerder dat reizen inmiddels zo duur is geworden, dat steeds meer mensen het OV mijden.

Waarom gaan de prijzen van treinkaartjes omhoog?

Volgens de NS is de prijsstijging het gevolg van fors gestegen kosten die het bedrijf maakt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor personeel, onderhoud en energie. De inflatie is de afgelopen jaren sterker opgelopen dan eerder werd doorberekend in de ticketprijzen.

Daardoor is een deel van de verhoging uitgesteld en wordt die nu alsnog ingehaald. Tegelijkertijd ontvangt NS minder financiële steun van de overheid om prijsstijgingen te dempen, waardoor een groter deel op het bordje van de reiziger terechtkomt.

De verhoging raakt vrijwel alle reizigers. Losse treinkaartjes worden gemiddeld ruim 6 procent duurder en ook abonnementen gaan in prijs omhoog. Voor vaste reizigers betekent dit dat zij elke maand meer betalen voor hun dagelijkse reis.

Weekend Voordeel en Altijd Voordeel verdwijnen

Minder bekend is dat het aanbod sterk verandert: twee populaire voordeelabonnementen verdwijnen. De verkoop daarvan stopt op 1 februari. Bestaande gebruikers kunnen daar nog tijdelijk, tot 1 juli, gebruik van maken. Ook diensten, zoals de huur van een OV-fiets en de kosten bij het vergeten uitchecken, worden duurder.

Wie regelmatig met de trein reist, kent ongetwijfeld ‘Spoordeel’, een deal waarbij je een treinreis combineert met een uitstapje, bijvoorbeeld een bezoekje aan de Efteling, een museum of een stad. Lucratief en goedkoop, echt iets om naar uit te kijken.

Maar let goed op: waar het tot voor kort niet uitmaakte waar je opstapt, heeft NS de voorwaarden veranderd, waardoor je fors duurder uit kunt zijn. Bij Spoordeel wordt tegenwoordig niet zozeer gekeken naar de actie zelf, maar ook naar hoe ver je reist.

Let op de kleine letters

De prijs is afhankelijk van het aantal reiskilometers tussen vertrek- en aankomststation. Dus ga je ver weg? Dan ben je niet meer zo voordelig uit als voorheen. Dit staat overigens bij de ‘kleine letters’ als je een Spoordeel-deal af wilt sluiten, vandaar dat veel mensen daar niet bekend mee zijn.

Eerste klas-treinkaartjes en treinreizen in het weekend

NS sleutelt ook aan de prijsverhoudingen binnen de trein. Reizen in de eerste klas op doordeweekse dagen wordt relatief duurder, terwijl het prijsverschil in het weekend juist iets kleiner wordt. Daarmee wil NS lege stoelen beter benutten op rustige momenten en de capaciteit efficiënter inzetten.

Treinkaartjes van 10 euro kosten in 2026 gemiddeld zo’n 10,65 euro. Dat lijkt misschien een beperkte stijging, maar voor mensen die dagelijks met de trein reizen kan het maandelijkse bedrag flink oplopen. Vooral forenzen en andere vaste reizigers voelen de verhoging direct, omdat zij meerdere keren per week dezelfde kosten maken.

Een ander fictief voorbeeld om de gevolgen voor reizigers duidelijk te maken. Stel, je moet voor je werk regelmatig van Zwolle naar Maastricht reizen, dan betaal je met de nieuwe tarieven 33,30 euro voor een enkele reis. Voorheen was dat 31,27 euro. Voor een retourtje betaal je dan 66,60 euro.

En vergeet vooral niet uit te checken. Wie in 2026 vergeet uit te checken bij de NS, betaalt meer. In dat geval wordt niet de normale ritprijs berekend, maar de maximale ritprijs, die stijgt naar 33,30 euro. Overigens: je kunt dat geld ook terug kunt vragen, tot een maximum aantal keer per jaar.

Kritiek op de treintarieven

De NS ligt onder vuur door de prijsverhoging. Reizigersorganisaties zoals Rover, politieke partijen en veel treinreizigers zelf, uiten stevige kritiek. Terwijl de prijzen van treinkaartjes stijgen, blijft de kwaliteit achterwege, is een veelgehoorde klacht. Denk aan de vieze toiletten die je in menig trein tegenkomt, of het gebrek aan deze voorzieningen.

Vanuit de politiek klinkt de zorg dat duurdere treinkaartjes mensen dwingen de auto te nemen. En dat terwijl de trein een belangrijke rol speelt in het verminderen van files en CO₂-uitstoot.

Wat kun je zelf doen?

Hoewel de prijsstijging niet te voorkomen is, kun je wel proberen de impact op je eigen portemonnee te beperken. Als je de mogelijkheid hebt om flexibel te reizen, reis dan vaker buiten de spits en maak gebruik van de kortingsregelingen die er zijn. Soms kan een ander abonnement of een tijdelijke actie voordeliger uitpakken.

