Problemen met treinverkeer in noorden duren tot in de avond

Het duurt waarschijnlijk nog tot zaterdagavond voordat de problemen met het treinverkeer in het noorden van het land zijn verholpen. Het winterse weer veroorzaakt wisselstoringen en andere overlast.

Tussen Groningen en Eemshaven rijden veel minder treinen en tussen Stedum en Delfzijl rijden helemaal geen treinen. Die verstoringen zijn waarschijnlijk pas in de nacht van zaterdag op zondag verholpen.

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden zaterdag in elk geval tot 23.30 uur veel minder treinen. Hetzelfde probleem speelt tussen Groningen Europapark en Veendam, en daar duurt de overlast in elk geval tot 20.15 uur.

Tot maandag

De wisselstoringen tussen Sneek en Stavoren en tussen Leeuwarden en Dronryp zijn verholpen, net als de storing tussen Utrecht Centraal en Breukelen. Op die trajecten rijden de treinen inmiddels weer.

Op andere plekken in het land waren zaterdag ook problemen op het spoor. In elk geval tot maandag rijden er minder treinen tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum. Ook daar is een wissel kapot.

