Geen treinverkeer bij Breda, minder treinen op andere trajecten

Er is dinsdagochtend geen treinverkeer mogelijk van en naar Breda. Dat komt door een systeemstoring en duurt naar verwachting van de NS tot 08.15 uur. Volgens een woordvoerder van de NS heeft de storing te maken met wissels en is ProRail daarvoor verantwoordelijk. Een woordvoerder van ProRail bevestigt dat het gaat om een sein- en wisselstoring, maar zegt ook dat de monteur nog niet ter plekke is en dat de verwachte eindtijd van de NS een schatting is. „Dit kan nog wel eens langer duren,” zei hij. „We weten nog niet precies wat er aan de hand is.”

Verder laat de NS dinsdag op een aantal trajecten minder intercity’s en sprinters rijden. Dat komt door beperkingen in materieel, duurt tot minimaal 18.45 uur en zorgt lokaal voor zo’n 15 minuten extra reistijd. Het gaat onder meer om het traject tussen Schiphol en Nijmegen (via Utrecht), het traject tussen Schiphol en Den Haag, het traject tussen Assen en Groningen en het traject tussen Amsterdam Centraal en Zaandam. Een woordvoerder van de NS zegt dat veel treinen door het winterse weer van de afgelopen dagen geen onderhoud hebben kunnen krijgen. Daarom zijn er nu minder treinen inzetbaar.

ProRail meldt dat de problemen bij Breda in ieder geval niet komen door een ICT-storing. De woordvoerder meldt dat vanaf 08.30 uur een keer per uur een trein tussen Roosendaal en Breda gaat rijden, en twee keer per uur treinen tussen Breda en Gilze-Rijen. In de andere richtingen vanaf Breda is nog geen treinverkeer mogelijk. Hoelang de storing zal duren, blijft onbekend.

ANP

