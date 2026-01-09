Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dat het ov ontregeld raakt door winterweer is niet te voorkomen, vindt deze staatssecretaris

Voor de mensen die deze week veel gebruik moesten maken van het ov was het waarschijnlijk niet de makkelijkste week. De vele sneeuwval en de gladheid zorgde dat treinen, bussen en trams minder of zelfs helemaal niet reden. Vervelend, maar volgens staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD, Infrastructuur) soms gewoon onvermijdelijk.

„Soms is het wat het is”, zegt Aartsen.

Ov ontregeld door winterweer

Sinds dinsdag rijdt de NS volgens de winterdienstregeling vanwege het extreme winterweer. Dat betekent dat op een aantal trajecten minder NS-treinen rijden. Maar door de vele sneeuw en de gladheid gebeurde het deze week meerdere keren dat treinen helemaal niet meer konden rijden, door bijvoorbeeld wissels die ondergesneeuwd of bevroren waren. Zo kon er woensdagochtend geen een trein van, naar of via Rotterdam Centraal rijden.

Hoe vervelend het ook is voor reizigers, volgens de staatssecretaris hoort het er wel bij. Volgens hem is er weinig te doen aan de sneeuwoverlast die gemiddeld eens in de vijf jaar het openbaar vervoer platlegt. Investeringen die het spoor sneeuwvrij houden, vragen jaarlijks ongeveer 5 miljard euro extra, en volgens de staatssecretaris moeten de voordelen wel opwegen tegen de kosten.

🚄 Minder treinen in het noorden Ook vandaag is het treinverkeer weer ontregeld geraakt in het noorden van het land door het winterse weer. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden veel minder treinen. Dat kan tot in de middag duren. Ook rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven, tussen Delfzijl en Appingedam en tussen Groningen Europapark en Veendam.

Onmogelijke klus

Volgens Aartsen is het een bijna onmogelijke klus om alle 7000 wissels die Nederland kent ijs- en sneeuwvrij te houden. „Ik kan niet bij iedere wissel iemand neerzetten.” Verwarmde wissels lossen volgens hem ook niet alles op: soms kampen juist die met bevroren smeltwater.

De staatssecretaris vindt het „heel vervelend” dat zoveel reizigers in het openbaar vervoer last hadden van het winterweer. Al dagen hebben zij te maken met lange vertragingen of uitgevallen treinen. Twee keer zoveel mensen als normaal hebben hun geld teruggevraagd.

IJskoud weekend op komst

De kans dat het ov ook dit weekend nog onbetrouwbaar blijft, zit er goed in. Dit weekend wordt namelijk ijs- en ijskoud, met (gevoels)temperaturen van -15. Wie niet de deur uit hoeft, doet er goed aan lekker binnen te blijven.

Ga je wel naar buiten? Metro schreef een artikel over hoe je je goed kan voorbereiden op de kou.

