Ov-chipkaart verdwijnt, dit moet je weten

De ov-chipkaart verdwijnt eind 2027. Dit jaar begint de overstap naar de nieuwe ov-pas, die stap voor stap wordt ingevoerd. Wat verandert er precies, wat blijft hetzelfde en wanneer krijg je ermee te maken? Dit moet je weten.

De ov-chipkaart werd in 2007 geïntroduceerd als vervanger van de strippenkaart. In juni 2023 maakte toenmalig staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat de ov-chipkaart vervangen wordt. De chiptechniek in de huidige ov-chipkaart was verouderd en aan vervanging toe.

Ov-chipkaart maakt plaats voor ov-pas

De ov-pas is meer dan een nieuwe plastic kaart. Je reisgegevens worden opgeslagen in een centrale database, in plaats van op de pas zelf. Dat betekent dat je meer online kunt regelen en niet meer langs een kaartautomaat hoeft, al blijft die mogelijkheid bestaan. Ritten en bijbehorende kosten zijn in te zien via de OVpay-app.

Een ander voordeel is dat je de digitale ov-pas straks kunt toevoegen aan de wallet op je smartphone. Een fysieke pas is dan niet meer nodig.

Gefaseerde invoering

Veel blijft hetzelfde: de ov-pas geldt voor trein, bus, tram en metro. Ook abonnementen en kortingsproducten blijven beschikbaar. Daarnaast komen er ook anonieme ov-passen voor reizigers zonder account.

De nieuwe ov-pas wordt gefaseerd ingevoerd. Op dit moment kunnen reizigers die het voltarief betalen of met leeftijdskorting reizen, de ov-pas al gebruiken in bus, tram en metro. Later dit jaar worden ook abonnementen en andere reisproducten toegevoegd.

Reizen met bankpas

Daarnaast blijft reizen met een bankpas gewoon mogelijk. Sinds 2023 kunnen reizigers in- en uitchecken met een pinpas, creditcard of mobiele telefoon.

Heb je een treinabonnement? Dan krijg je dit jaar bericht van de NS over je nieuwe pas. Zelf een losse pas bestellen is niet nodig, omdat je NS-abonnement daar niet op wordt gezet. Heb je geen abonnement, dan kun je een losse ov-pas bestellen via OVpay.nl.

