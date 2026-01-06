Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

De NS meldt dat er dinsdagochtend tot zeker 08.00 uur geen treinen rijden. Dat komt „door de vele verstoringen en een bijkomende IT-storing”, meldt de vervoerder. Of de NS-treinen na 08.00 uur wel kunnen rijden, is nog niet bekend. ProRail laat weten dat nog niet bekend is hoe lang de storing gaat duren.

Door de IT-storing is het in de nacht van maandag op dinsdag niet gelukt om de winterdienstregeling voor te bereiden, zegt de NS in een persbericht. Die aangepaste dienstregeling had dinsdagochtend moeten starten na de problemen op het spoor maandag. „We vinden het voor de reizigers enorm vervelend en werken met man en macht aan de start van de dienstregeling.”

De spoorwegmaatschappij adviseert reizigers voorlopig niet met de trein te reizen en hun reis uit te stellen. Ook wordt aangeraden de NS-reisplanner en de NS-app goed in de gaten te houden voor actuele informatie.

Treinen van andere vervoersbedrijven rijden wel. ProRail meldt dat internationale en regionale reizigersvervoerders en goederenvervoerders hun „reguliere dienstregeling uitvoeren”.

ANP

Reacties