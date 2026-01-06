Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Spoorproblemen duren langer: tot zeker 10.00 uur geen NS-treinen

De NS laat weten dat er dinsdagochtend tot in elk geval 10.00 uur geen treinen rijden. Eerder was de inschatting dat er tot zeker 08.00 uur geen NS-treinen zouden rijden. Reden zijn de vele storingen op het spoor door de gevolgen van het winterweer en een bijkomende IT-storing.

Maandag waren er meerdere grote verstoringen in het treinverkeer door sneeuw en bevriezing. Dinsdag zou de zogenoemde winterdienstregeling ingaan. De NS rijdt dan met minder treinen. Maar door de IT-storing is het in de nacht van maandag op dinsdag niet gelukt de speciale dienstregeling voor te bereiden.

De NS laat weten dat internationale treinen wel gewoon volgens dienstregeling kunnen rijden. Spoorbeheerder ProRail meldt dat andere vervoerders hun treinen dinsdag ook kunnen laten rijden.

ANP

