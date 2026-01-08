Redactie Metro
NS rijdt morgen opnieuw volgens afgeschaalde dienstregeling

UTRECHT - Dronefoto van treinstellen op een opstelterrein van Prorail in Utrecht. Vanwege het aanhoudende winterse weer, heeft de NS de dienstregeling aangepast en rijden er minder treinen. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP
NS rijdt vrijdag opnieuw met een afgeschaalde dienstregeling vanwege het winterse weer. Dit betekent dat op een aantal trajecten minder treinen rijden en reizigers vaker moeten overstappen en langer onderweg zijn. Ook kunnen treinen drukker zijn dan anders. Ook wordt de dienstregeling in het noorden van het land losgekoppeld van de rest van het land, meldt ProRail.

Door de verwachte sneeuwval in het noorden wordt de dienstregeling daar losgekoppeld van de rest van het land. Dit betekent dat reizigers die van het noorden naar andere plekken in het land willen reizen met de trein moeten overstappen in Zwolle. Op die manier hebben eventuele verstoringen in het noorden van het land geen effect op de dienstregeling elders.

