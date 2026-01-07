Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Spoorproblemen breiden zich uit, NS adviseert reis uit te stellen

De NS ziet de problemen op het spoor door het winterse weer toenemen en adviseert reizigers die niet per se op pad hoeven hun reis uit te stellen. Een NS-woordvoerder raadt reizigers aan om in de loop van de ochtend te kijken hoe de situatie op het spoor er dan voorstaat.

De NS reed al met een winterdienstregeling, maar de woordvoerder legt uit dat er door de sneeuw die momenteel valt steeds meer wisselstoringen bijkomen. Daardoor gaan er nu nog minder treinen rijden dan al het geval was, „om meer ruimte te creëren”, aldus de woordvoerder. Mogelijk kunnen de treinen in de loop van de ochtend weer volgens de winterdienstregeling gaan rijden. Rond Rotterdam Centraal en Breda is er helemaal geen treinverkeer door de verstoringen. Het is niet bekend hoelang dit gaat duren.

De hogesnelheidslijn ligt er ook uit en daardoor is er volgens de woordvoerder geen internationaal treinverkeer naar België mogelijk.

Bij winters weer komen er meer wisselstoringen voor. Dat komt omdat niet alle wissels verwarmd zijn, omdat het verwarmen veel geld kost en er relatief weinig winterweer voorkomt in Nederland. Ook is de wisselverwarming niet onfeilbaar: als er heel veel sneeuw op valt, kan deze alsnog bevriezen.

ANP

