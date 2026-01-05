Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Megarij op Schiphol door annuleren honderden vluchten, treinverkeer ligt nog wel even ‘plat’

Reizigers staan vandaag massaal in de rij bij de servicebalie van luchtvaartmaatschappij KLM. De rij op Schiphol is, zo is in beelden van De Telegraaf hierboven te zien, éllenlang.

Op Schiphol zijn vandaag al zo’n 450 vluchten geannuleerd vanwege de sneeuwval. De verwachting is dat er nog meer annuleringen bij komen, laat een woordvoerder van Schiphol weten. KLM liet gisteren al weten dat het vandaag zeker 124 vluchten zou schrappen. Dat zijn er veel meer geworden.

Het KNMI gaf vanwege sneeuw en gladde wegen code oranje af voor verschillende delen van het land. Rijkswaterstaat riep op om niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk was. Vooral rond Utrecht en Rotterdam en in de provincie Friesland stonden automobilisten muurvast.

Ook geen treinen rond Schiphol

Het is op Schiphol niet alleen druk met mensen die hun vlucht gecanceld zien. Het is met de trein ook moeilijk om de luchthaven te bereiken. Tot zeker 14.15 uur rijden er door het winterse weer geen treinen in de regio Amsterdam, meldt de NS. Die werkt de reisplanner nog bij en dus kan er in de tussentijd onjuiste informatie staan. De meest actuele situatie lees je hier.

‘Ga niet op reis’

Schiphol is dus moeilijk bereikbaar. Er rijden geen treinen en de meeste bussen van Connexxion gaan ook niet meer naar het vliegveld. ProRail is bezig gestrande treinen in de regio Amsterdam naar perrons te brengen. Treinen kunnen kort voor vertrek nog uitvallen, waarschuwt de NS. „Ga niet op reis of maak gebruik van alternatief vervoer.”

