Vanaf deze dag rijden de treinen weer normaal (maar het is van korte duur)

De treindienstregeling van de NS is sinds het begin van het nieuwe jaar flink ontregeld geweest door het koude weer en de sneeuw, maar daar komt eindelijk een einde aan. Een woordvoerder laat weten dat de treinen vanaf vrijdag weer volgens de normale dienstregeling zullen rijden. Dat is wel van korte duur: in het weekend kunnen reizigers weer flink wat vertragingen verwachten.

Hoewel de sneeuw inmiddels op de meeste plekken verdwenen is, rijden er momenteel nog steeds minder treinen. In de reisplanner was eerder nog te zien dat dat morgen verholpen zou zijn, maar nu blijkt dat pas vrijdag het geval. Een woordvoerder van de NS laat weten dat de vertraging komt doordat er minder treinen beschikbaar zijn door het winterse weer van vorige week.

Normale treindienstregeling is van korte duur

Eerder was het nog niet zeker of de treinen vrijdag weer normaal zouden rijden, maar nu is de verwachting dat dat wel gaat lukken. Volgens de woordvoerder gaat om het om prognoses en moeten deze soms worden aangepast als blijkt dat de treinen toch niet op tijd klaar zijn. De problemen zouden zijn ontstaan door zowel treinen die nog ‘op plekken staan waar ze niet moeten staan’. Dat komt door onderhoud aan de treinen dat nog moet gebeuren na de winterse weersomstandigheden van vorige week. Gisteren meldde het bedrijf de rest van de week nodig te hebben om het achterstallige onderhoud in te halen.

Heel lang kunnen reizigers niet genieten van de normale dienstregeling: in het weekend beginnen er namelijk weer werkzaamheden op verschillende drukke trajecten, wat opnieuw voor vertraging kan zorgen. Op zaterdag beginnen bijvoorbeeld werkzaamheden tussen Den Haag en Leiden en tussen Amsterdam en Schiphol. Op verschillende plekken worden bussen ingezet.

