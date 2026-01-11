Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS rijdt ook maandag met aangepaste dienstregeling om winterweer

NS blijft ook maandag nog met een aangepaste dienstregeling en minder treinen rijden als gevolg van het winterweer, met name in het oosten van het land. „Sommige reizigers moeten vaker overstappen en zijn langer onderweg. Ook kunnen treinen drukker zijn dan reizigers gewend zijn”, meldt NS.

In de nacht van zondag op maandag is er kans op ijzel en rijp op de bovenleiding. Daar kan het treinverkeer in de ochtendspits hinder van ondervinden, waarschuwt NS.

„In het weekend hebben ProRail en NS hard gewerkt aan het herstellen van defecten en storingen aan wissels, sporen en treinen. De nasleep van de vorst en sneeuw van afgelopen dagen betekent dat het volledige aantal benodigde treinen nu nog niet beschikbaar is”, meldt NS. „Dit komt onder andere doordat het afgelopen week niet of nauwelijks mogelijk was om treinen naar werkplaatsen te rijden voor onderhoud.”

Ook dinsdag hinder

Het spoorbedrijf verwacht dinsdag weer „zoveel mogelijk” de reguliere dienstregeling te kunnen rijden. „Reizigers moeten echter ook dinsdag nog rekening houden met hinder.”

ProRail meldt dat de regionale vervoerders maandag de normale dienstregeling hervatten. „Hoewel op deze lijnen enkele aanpassingen mogelijk spelen”, zegt de woordvoerder van ProRail. „Men is volop bezig al het materieel weer op de juiste plaats te zetten en de treinen klaar te maken voor maandagochtend.”

ANP

Reacties