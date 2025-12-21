Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ProRail: vandalisme op stations kost miljoenen

Jaarlijks kost het ruim 3 miljoen euro om bekladdingen en vernielingen op Nederlandse stations te herstellen. Dat becijfert spoorbeheerder ProRail. Er komen per jaar gemiddeld 4300 meldingen van vandalisme binnen. Het gaat dan om kapotte liften, ingegooide ruiten, bekladde muren, gesloopte wachtruimtes, kapotte prullenbakken en vernielde fietsenstallingen.

Vernielingen maken de stations vaak ook minder toegankelijk, omdat reizigers door bijvoorbeeld een kapotte lift niet op het perron kunnen komen. Graffiti kan leiden tot een onveilig gevoel. Schade aan fietsenstallingen kost jaarlijks 1 miljoen euro, bekladding van muren en objecten 420.000 euro.

Zonde van het geld, stelt ProRail. Karen te Boome, directeur Stations bij ProRail: „Vandalisme op stations is geen onschuldige baldadigheid. Elke kapotte lift, elk vernield scherm en elke bekladde muur raakt duizenden reizigers en moeten we herstellen.” Dat geld besteedt de spoorbeheerder liever aan betere voorzieningen op de stations, zegt Te Boome.

ANP

Reacties