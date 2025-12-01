Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Treinverkeer van en naar Noord-Nederland ernstig verstoord: houd rekening met grote drukte

Van en naar Noord-Nederland rijden maandagochtend veel minder tot geen treinen, meldt ProRail. Het traject tussen Lelystad en Zwolle ligt sinds zondagavond plat, nadat daar veel schade aan het spoor was ontstaan door een poging tot koperdiefstal. Op de enige omreisroute, tussen Amersfoort en Barneveld, is een seinstoring ontstaan. „Hierdoor kunnen ook op dit traject minder treinen rijden”, aldus de spoorbeheerder.

ProRail en de NS zeggen dat reizigers rekening moeten houden met grote drukte. Als dat mogelijk is, kunnen ze hun reis het beste uitstellen, adviseren beide organisaties. Een NS-woordvoerder laat weten dat er in de ochtendspits naar verwachting geen of beperkt NS-bussen kunnen worden ingezet. Na de spits lukt dat mogelijk wel, zegt zij.

De hinder door de poging tot koperdiefstal rond Zwolle duurt naar verwachting tot zeker 15.00 uur. De seinstoring bij Amersfoort houdt vermoedelijk tot ongeveer 12.15 uur aan, is de prognose van ProRail. Eerder was de verwachting dat die storing rond 09.00 uur weer zou zijn opgelost.

ANP

