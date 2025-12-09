Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS maakt nieuwe dienstregeling bekend: dit betekent het voor jou

In de NS-dienstregeling van 2026 wordt de eerste trein van de dag op een aantal plekken vervroegd en de laatste trein van de dag verlaat. De hogesnelheidslijn (HSL) blijft „kwetsbaar” en in januari en februari zorgen werkzaamheden voor veel impact rond Schiphol, Den Haag en Haarlem.

Dat meldt de NS over de nieuwe regeling, die op zondag 14 december ingaat.

Meer treinen en andere vertrek- en aankomsttijden

Op sommige trajecten rijden meer treinen en voor verschillende treinen veranderen de vertrek- en aankomsttijden. In 2026 rijdt dagelijks een extra Eurostar-trein tussen Amsterdam en Londen. Zeeland wordt beter bereikbaar en beter verbonden met Noord-Brabant. Voor reizigers van en naar Zeeland gaat er eens per uur rechtstreeks een trein tussen Vlissingen en Breda, Tilburg en verder rijden.

De trein tussen Zwolle en Roosendaal rijdt eens per uur door naar Vlissingen. Die verbinding is onderdeel van een compensatiepakket van de overheid, omdat de beloofde verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen niet doorgaat. Op het traject tussen Uitgeest en Amsterdam, de zogeheten Zaanlijn, rijden in de weekenden meer sprinters.

Van tienminutensprinter naar een citysprinter

Op het traject waar doordeweeks de „tienminutensprinter” rijdt, rijden op zaterdagen vier in plaats van twee sprinters per uur. Het gaat om het spoor tussen Den Haag Centraal en Dordrecht.

De NS wil in de toekomst iedere vijf minuten een „citysprinter” laten rijden op dat traject. Daarvoor zijn eerst grote investeringen nodig in de infrastructuur.

‘Impactvolle verstoringen’ volgens de NS

Volgens de NS zijn er veel meer „impactvolle verstoringen” aan de infrastructuur, bijvoorbeeld door seinstoringen en uitloop van werkzaamheden.

ProRail voldoet in 2025 niet aan prestatieafspraken, omdat er te veel storingen plaatsvonden. Volgens ProRail heeft dat verschillende redenen, zo schreef Metro eerder al. Zo is de techniek in 44 procent van de gevallen een factor. Denk bijvoorbeeld aan problemen met stroomvoorziening en wissels. Dat komt dan weer deels doordat niet al het onderhoud uitgevoerd kan worden vanwege personeelstekort.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties