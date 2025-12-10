Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit spoorbedrijf begint komende zomer met een nachttrein tussen Amsterdam en Milaan

Zin in een midweekje weg, maar heb je geen zin om te vliegen of wil je liever duurzaam reizen? Milaan is ineens veel dichterbij dan je denkt, en dat per trein. Vanaf volgend jaar zomer biedt het Nederlands-Belgische spoorbedrijf European Sleeper een nachttreinverbinding aan naar de Italiaanse modestad.

Reizigers kunnen vanaf 18 juni drie keer per week instappen in Amsterdam of Brussel. In Duitsland worden de twee treindelen aan elkaar gekoppeld, waarna de nachttrein verder rijdt via schilderachtige en belangrijke tussenstops, waaronder Keulen, Bern, Brig en Stresa aan het Lago Maggiore, voordat hij uiteindelijk aankomt in Milaan.

Nachttrein

De nachttrein vertrekt drie keer per week vanuit Amsterdam en Brussel. Om precies te zijn op maandag, donderdag en zaterdag. Terugreizen vanuit Milaan kan op woensdag, vrijdag en zaterdag. Afhankelijk van het aantal rijtuigen kunnen per rit 500 tot 600 passagiers mee. Het treinstel beschikt over zowel zit- als slaaprijtuigen. In de slaaprijtuigen kunnen reizigers kiezen tussen drie- of vijfpersoonscoupés, waarbij de driepersoonscoupés extra comfort en luxe bieden.

Hoelang het duurt voordat je aankomt? „De dienstregeling is nog niet helemaal definitief, maar het vertrek uit Amsterdam is waarschijnlijk rond 19.00 uur”, zegt Chris Engelsman van European Sleeper. „De bedoeling is dat hij voor 10.00 uur in Milaan aankomt, maar we hebben nog geen definitieve tijden in Italië.”

Beter met de trein dan vliegen?

Hoeveel dat kaartje zometeen mag kosten; net als bij luchtvaartmaatschappijen betalen reizigers bij European Sleeper minder als ze hun tickets vroeg boeken. Volgens oprichter Rob Engelsman zal een enkeltje naar Milaan in een eenvoudige slaapcoupé gemiddeld rond de 80 euro kosten. De nachttrein is bedoeld voor zowel toeristen als zakelijke reizigers.

De nachttreinen van European Sleeper rijden sinds 2023 op het traject Brussel-Amsterdam-Berlijn-Dresden-Praag. Vanaf eind maart wordt ook het traject Parijs-Berlijn daaraan toegevoegd. Op de langere termijn, rond 2027 of 2028, wil het bedrijf een nachtverbinding naar Barcelona opzetten.

Meer nachttreinen

Nederland krijgt volgend jaar zijn derde internationale treinverbinding. Onlangs werd ook bekend dat vervoerder GoVolta in maart start met nachttreinen vanuit Amsterdam naar Berlijn en Hamburg.

Een rechtstreekse verbinding naar Hamburg bestaat momenteel nog niet. Op de route Amsterdam-Berlijn treedt GoVolta in concurrentie met zowel European Sleeper als de NS, die samen met Deutsche Bahn dagelijks zeven keer tussen beide hoofdsteden rijdt.

