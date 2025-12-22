Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder treinen tijdens kerstvakantie en jaarwisseling: dit wil je weten

Wie de komende dagen met het openbaar vervoer reist, moet rekening houden met minder treinen en aangepaste dienstregelingen. Sinds vanochtend rijdt de NS volgens een speciale vakantiedienstregeling vanwege de start van de kerstvakantie.

Op enkele trajecten rijden in de spits minder treinen. De aangepaste dienstregeling geldt tot en met 2 januari. Ook veel regionale vervoerders passen hun aanbod aan.

Zondagsdienst op kerstdagen

Op eerste en tweede kerstdag geldt voor treinen een zondagsdienstregeling. Dat betekent minder ritten dan op een normale werkdag. Ook bussen, trams en metro’s rijden volgens een aangepast schema.

De vervoerders doen dat omdat er tijdens de kerstvakantie minder reizigers zijn. Reizigers krijgen het advies om vlak voor vertrek de reisplanner te checken.

Geen treinen meer na 20.00 uur op Oudejaarsavond

Ook rond de jaarwisseling verandert er veel. Op Oudejaarsavond wordt het openbaar vervoer op 31 december vanaf 20.00 uur vrijwel overal stilgelegd. Een belangrijke uitzondering is Schiphol: treinen van en naar de luchthaven rijden nog tot 22.00 uur.

In Rotterdam blijven de metro’s tijdens de nacht rijden, al stoppen ze niet bij alle stations. Tijdens de jaarwisseling is de metro daar zelfs gratis, meldt vervoerder RET.

NS-nachtnet

Het NS-nachtnet gaat vanaf 01.00 uur weer rijden. Daarnaast zijn er nachttreinen tussen Haarlem, Amsterdam en Zaandam.

Buslijnen rijden op Oudejaarsavond meestal tot 20.00 uur. Sommige routes worden ingekort of aangepast. Na middernacht rijden op een aantal plekken nachtbussen, maar dat is niet overal het geval.

Treinen op Nieuwjaarsdag

Op 1 januari start NS de dienstregeling rond 10.00 uur. Enkele intercity’s tussen onder meer Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Amersfoort en Zwolle rijden extra vroeg. Ook vertrekken er vanaf 06.00 uur sprinters naar Schiphol vanuit Den Haag, Amersfoort, Alkmaar en Hoorn.

Wie met het openbaar vervoer op pad gaat, doet er goed aan vooraf te controleren wat er op zijn of haar traject rijdt.

