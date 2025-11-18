Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weer meer storingen op het spoor: wordt dat ooit nog minder?

Er is van alles aan de hand op het spoor. Dit jaar liep het aantal storingen met grote gevolgen op tot ruim 520. Eerder sprak spoorbeheerder ProRail dit aantal als maximum af met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met nog een aantal weken op de teller van 2025 zullen er waarschijnlijk meer storingen plaatsvinden dan het afgesproken maximum. Aan het eind van het jaar weten we meer over de hoeveelheid storingen in 2025.

Te veel storingen op het spoor

Hoe kan het dat er zoveel storingen in één jaar plaatsvinden? Volgens ProRail heeft dat verschillende redenen. Zo is de techniek in 44 procent van de gevallen een factor. Denk bijvoorbeeld aan problemen met stroomvoorziening en wissels. Dat komt dan weer deels doordat niet al het onderhoud uitgevoerd kan worden vanwege personeelstekort.

Storingen die door anderen worden veroorzaakt, maken met 42 procent van de gevallen ook een groot deel uit van het probleem. Zo ziet ProRail een toename van verwarde personen bij het spoor en betreft bijna 60 procent van deze gevallen (bijna-)aanrijdingen met personen.

Een kleiner, maar niet te verwaarlozen, percentage heeft te maken met zaken als brand, vandalisme, incidenten met dieren, werkzaamheden en aanrijdingen met andere voertuigen. Zo vond er dit jaar nog een bizar ongeluk plaats met een vrachtwagen die dwars door de slagbomen heen reed.

Toekomst van storingen

Het aantal storingen op het spoor lijkt telkens weer te stijgen, met alle gevolgen van dien. Vertragingen, lang omreizen of simpelweg helemaal niet op je bestemming aankomen. Is daar wel wat aan te doen, of worden de storingen op het spoor in de toekomst alleen maar erger?

Als het aan ProRail ligt, worden de problemen in de toekomst beperkt. Dat willen ze bereiken door het uitbreiden van cameratoezicht op risicolocaties, het afschermen van het spoor op meer plaatsen en het maken van betere afspraken met onderhoudspersoneel.

Wel geeft ProRail aan dat het aantal treinen dat op tijd rijdt en het aantal beschikbare zitplaatsen het afgelopen jaar voldoende was. ProRail en NS voldoen hiermee aan de prestatieafspraken die vorig jaar zijn gemaakt met het ministerie.

Of de maatregelen van ProRail genoeg zullen zijn om volgend jaar voor minder storingen te zorgen, is dus nog even afwachten.

