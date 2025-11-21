Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Passagiers zijn uit trein bij Hilversum, drie mensen aangehouden

De passagiers die in een trein zaten die vrijdagmiddag bij Hilversum werd stilgezet vanwege „een verdachte situatie”, hebben het voertuig inmiddels verlaten. Dat meldt de politie. Er zijn drie mensen aangehouden.

Een ANP-fotograaf ziet dat mensen die de trein verlaten gefouilleerd worden. Ook ziet hij dat een speciale eenheid van de politie onderzoek doet in de trein.

Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Volgens RTL Nieuws gaat het mogelijk om een bommelding, maar een politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen.

In de NS-reisplanner is te zien dat er naar verwachting tot 18.00 uur geen treinen rijden tussen Hilversum en Baarn. De passagiers kunnen verder reizen per bus.

ANP

