Geen treinverkeer van en naar Schiphol door seinstoring

Er rijden zaterdagochtend bijna geen treinen van en naar Schiphol, meldt ProRail. Alleen op het traject tussen Schiphol en Hoofddorp is beperkt treinverkeer. Op alle andere trajecten van en naar Schiphol ligt het treinverkeer stil. Dit komt door een sein- en wisselstoring op het traject tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en de uitvoering van geplande werkzaamheden op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

Een woordvoerder van ProRail verwacht dat de sein- en wisselstoring rond 15.00 uur is verholpen.

ANP

Reacties