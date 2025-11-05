Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS: treinkaartjes en abonnementen gemiddeld 6,5 procent duurder

Treinkaartjes en de meeste abonnementen van de NS worden vanaf 1 januari gemiddeld 6,5 procent duurder. Eerder dreigden kaartjes ongeveer 12 procent duurder te worden. Maar de NS heeft in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) besloten een deel van die prijsstijging over de komende vier jaar te verspreiden.

De prijsstijging is volgens de NS opgebouwd uit de verwachte inflatie voor 2026, het inhalen van een deel van de achterstallige inflatie van de afgelopen jaren en eerder uitgestelde prijsverhogingen door het uitblijven van financiële afspraken met I&W. De voorgaande jaren liep de prijs van een ticket achter op de daadwerkelijke inflatie, die flink hoger uitviel dan verwacht.

Ondertussen liepen de kosten voor de NS wel op, volgens het bedrijf een „onhoudbare situatie”. In 2024 kreeg de spoorvervoerder een eenmalige compensatie van het Rijk, waardoor treinkaartjes dat jaar niet duurder werden. Door een andere eenmalige afspraak werd de uitgestelde verhoging voor dit jaar verdeeld over I&W, NS en reizigers. Daardoor werden tickets in 2025 slechts 6,18 procent duurder, in plaats van de 12 procent waar eerder van werd uitgegaan.

Financieel gat

Door het uitblijven van structurele afspraken met het ministerie blijft nu wel een financieel gat over, aldus de NS. Van de prijsstijging in 2026 bestaat 3,05 procent uit eerder uitgestelde prijsverhogingen. De overige 3,5 procent wordt verdeeld over de komende vier jaar.

Eerder dit jaar meldde demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) al dat de ticketprijs in 2026 6 tot 9 procent hoger zal liggen. De NS maakt nu de definitieve prijsstijging bekend.

OV-fiets

De prijs van een ticket voor de eerste klas stijgt doordeweeks meer dan die voor de tweede klas. De NS maakt het prijsverschil in de weekenden juist kleiner, om de lege plekken in de eerste klas in het weekend meer op te vullen.

De spoorvervoerder stopt volgend jaar met twee abonnementen. Vanaf 1 februari kunnen mensen de abonnementen Weekend Voordeel en Altijd Voordeel niet meer aanschaffen. „Uit onderzoek blijkt dat veel reizigers het huidige aanbod aan abonnementen te uitgebreid en soms verwarrend vinden”, verklaart NS. Tot 1 juli kunnen mensen er nog wel mee reizen.

Verder stijgt de prijs voor het huren van een OV-fiets van 4,65 euro naar 4,80 euro per dag. Aan reizigers die zijn vergeten uit te checken rekent de NS vanaf volgend jaar de maximale prijs voor een treinreis van 33,30 euro, in plaats van 20 euro nu. Reizigers kunnen dat bedrag terugvragen.

