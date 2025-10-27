Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vergeten uit te checken? Zo hoog is de ‘boete’ en zo krijg je je geld terug

Bijna iedereen die regelmatig met de trein of bus reist, heeft het weleens meegemaakt: je stapt gehaast uit, telefoon in je hand, en pas later denk je ‘oh nee, ik ben vergeten uit te checken!’ Wat op dat moment onschuldig lijkt, kan al snel geld kosten. Hoewel je geen officiële boete krijgt, rekent het systeem automatisch een flink bedrag.

Reizen is flink duurder geworden. Deze zomer werd bekendgemaakt dat de prijs van een treinkaartje in 2026 met 6 tot 9 procent stijgt. Dat geldt overigens ook voor de bus, tram en metro. Sinds de komst van de ov-chipkaart en OVpay wordt elke reis berekend op basis van in- en uitcheckmomenten. Het systeem kan alleen de juiste ritprijs bepalen als het weet waar je bent begonnen én waar je bent geëindigd.

Uitchecken met ov-kaart is belangrijk

Wie vergeet uit te checken, krijgt niet de ritprijs, maar het instaptarief aangerekend – een soort borg die pas wordt verrekend bij correcte uitcheck. Bij NS is dat bedrag vastgesteld op 20 euro voor reizigers die op saldo reizen. Bij regionale vervoerders, zoals Arriva, Qbuzz of Connexxion, ligt het instaptarief doorgaans tussen de 4 en 10 euro, afhankelijk van de vervoerder en het type kaart.

Volgens reizigersvereniging Rover betalen reizigers jaarlijks miljoenen euro’s te veel doordat ze vergeten uit te checken. In één onderzochte periode ging het zelfs om ruim 16 miljoen euro aan niet-teruggevorderde bedragen.

Instaptarief of echte boete?

Vergeten uit te checken is geen overtreding, maar het blijft zonde van je geld. Een echte boete krijg je pas als je reist zonder geldig incheckmoment. Bij de NS bedraagt zo’n boete 50 euro als je reist met Reizen op Rekening (zoals NS Flex) en 70 euro als je op saldo of met een los ticket reist, niet hebt ingecheckt en later betaalt. Als je meteen betaalt, is de boete 50 euro. In beide gevallen komt daar nog de ritprijs bovenop. Vanaf 15 november stijgt de boete ook bij Reizen op Rekening naar 70 euro. Bij bus-, tram- en metrovervoerders ligt de boete meestal rond de 50 euro.

Hoe hoog zijn die bedragen eigenlijk?

Wie vergeet uit te checken bij de NS, betaalt dus het instaptarief van 20 euro. Bij andere vervoerders ligt dat bedrag vaak tussen de 4 en 10 euro. Word je echter betrapt op reizen zonder geldig vervoerbewijs, dan rekent NS of de vervoerder een boete tussen de 50 en 70 euro, plus de kosten van de rit.

Sinds 1 januari 2025 geldt bovendien een nieuwe beperking: reizigers kunnen bij NS nog maar drie keer per jaar een correctie aanvragen als ze vergeten zijn in- of uit te checken. Dat is bedoeld om misbruik van het systeem te voorkomen. Deze regel staat vermeld op de NS-website bij de voorwaarden voor geld-terugverzoeken.

Boete of bedrag terugkrijgen: zo doe je dat

Ben je vergeten uit te checken of is er iets misgegaan bij het inchecken? Via uitcheckgemist.nl kun je bij vrijwel alle vervoerders binnen zes maanden een verzoek tot terugbetaling doen. Je logt in met je ov-chipkaartnummer, krijgt een overzicht van gemiste uitchecks en kunt direct een terugvraag indienen.

Vervoerders kunnen een verzoek echter weigeren als je te vaak een fout maakt. Zij gaan ervan uit dat reizigers zorgvuldig omgaan met het systeem.

OVPay maakt het makkelijker, maar niet foutloos

Dankzij OVpay kun je met je bankpas of telefoon in- en uitchecken zonder saldo op te laden of een aparte kaart bij je te dragen. Dat maakt reizen eenvoudiger, maar een menselijke fout kan uiteraard voorkomen. Wie niet bewust uitcheckt, betaalt nog steeds het instaptarief, want de technologie herkent niet automatisch dat je klaar bent met reizen. Geen piep betekent geen bewijs – en dus geen restitutie zonder actie van jouw kant.

