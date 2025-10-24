Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS-boa’s mogen met wapenstok de trein in, kabinet keurt plan goed

De NS heeft toestemming gekregen om medewerkers wapenstokken te geven. Maximaal 75 NS-boa’s mogen een wapenstok dragen, staat in een vrijdag gepubliceerd kabinetsbesluit. De proef duurt vooralsnog twee jaar en begint naar verwachting komend voorjaar.

De NS heeft ongeveer 680 buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst, zegt een woordvoerder. Dat zijn niet de conducteurs, maar de medewerkers in gele vesten die stations en treinen beveiligen. Iets meer dan een op de tien krijgt binnenkort dus een wapenstok.

Waar de wapenstokken precies gebruikt gaan worden, is nog niet bekend. Bij de NS klinken al langer oproepen voor wapenstokken vanwege de agressie tegen medewerkers. Afgelopen zomer diende de spoorvervoerder een aanvraag in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. „Het is een discussie die lang leeft binnen de NS”, aldus de woordvoerder. „Een deel van de collega’s vindt dat het niet bij het werk hoort.”

‘Goede en noodzakelijke stap’

De boa’s krijgen een training voordat ze een wapenstok meekrijgen. Uit de proef moet blijken of de nieuwe uitrusting incidenten kan voorkomen, of kan tegengaan dat ze verder escaleren. „Ook in aanhoudingen zou de wapenstok een rol kunnen spelen, zonder dat je ermee hoeft te slaan. Collega’s zijn nu met handen en voeten bezig om iemand staande te houden.”

Itai Birger, directeur sociale veiligheid van de NS, is blij met de toestemming. Hij ziet dat zijn collega’s steeds vaker met geweld te maken krijgen. „Hoewel NS tot nu toe terughoudend is geweest met het inzetten van een wapenstok, willen we onderzoeken of dit middel kan bijdragen aan een betere veiligheid.”

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) noemt de proef een „goede en noodzakelijke stap bij het verbeteren van de veiligheid in en rond de trein”. Volgens de staatssecretaris worden dagelijks gemiddeld drie NS-medewerkers bedreigd, geïntimideerd of agressief benaderd.

