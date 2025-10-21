Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goedkopere treinkaartjes in aantocht: NS krijgt er een concurrent bij

De typische felgroene bussen van FlixBus zijn nauwelijks meer weg te denken uit Europese steden. Het bedrijf hierachter gaat zich nu ook op treinreizen storten. Medeoprichter en topman André Schwämmlein zegt tegen het AD het Nederlandse spoor te willen veroveren en belooft betaalbare treinkaartjes.

In Nederland is al jaren veel te doen om hogere tarieven in het openbaar vervoer.

Meer verbindingen met betaalbaar treinkaartje

Flix haalde eerder dit jaar 2,4 miljard euro op bij investeerders. Hiermee heeft het Duitse bedrijf 65 nieuwe Europese hogesnelheidstreinen besteld bij de Spaanse fabrikant Talgo. De nieuwe hogesnelheidstreinen, met snelheden tot 230 kilometer per uur, zijn volgens FlixTrain geschikt om in veel Europese landen te rijden. Dat maakt snelle uitbreiding mogelijk.

Dankzij een uitgebreide samenwerking met het regionale vervoer kunnen momenteel ongeveer 650 bestemmingen via FlixTrain worden geboekt en zijn vijftig steden direct verbonden met het netwerk van FlixTrain. In Nederland biedt FlixTrain al treinreizen aan tussen Arnhem, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Venlo en Zevenaar en in verschillende Duitse steden, zoals Berlijn, Hamburg en Düsseldorf.

In de toekomst moeten er dus nog veel meer verbindingen bijkomen. André Schwämmlein kan tegen het Algemeen Dagblad nog geen concrete routes noemen. Wel belooft hij alvast scherpe prijzen. „We zijn doorgaans aanzienlijk goedkoper dan andere aanbieders. Op bepaalde trajecten, zoals Berlijn-Frankfurt, rijden we met meerdere treinen met regelmatige tussenpozen, meerdere keren per dag.”

Concurrentie voor NS

Schwämmlein denkt dat het goed is voor reizigers als nationale vervoerders, zoals de NS, concurrentie krijgen. „Nu concurreren Europese landen nog met elkaar. Maar eigenlijk zouden Europese bedrijven met elkaar moeten concurreren. Als dat lukt, kunnen mensen zich in het hart van Europa veel makkelijker verplaatsen.”

Het verlieslijdende NS worstelt al jaren. De prijs van treinkaartjes ligt volgend jaar wéér 6 tot 9 procent hoger, schreef demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) afgelopen juli in een brief aan de Tweede Kamer. De prijs stijgt zo hard omdat eerder de inflatie niet werd doorberekend. Ook het jaar daarvoor werden treinkaartjes 6 procent duurder. De hoge prijs zorgt ervoor dat steeds meer mensen het ov mijden.

