Bezuiniging van 110 miljoen euro op ov in grote steden volgend jaar geschrapt

De bezuiniging van 110 miljoen euro op het openbaar vervoer rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is voor volgend jaar geschrapt. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf en de NOS. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de bezuiniging ook in 2027 af te wenden.

Tegen de bezuinigingsplannen was de afgelopen maanden protest. Bussen en trams hielden een toeteractie en twee regio-organisaties dienden bezwaar in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens bestuurders stonden de regio’s voor een keuze: lijnen schrappen of kaartjes duurder maken.

Waar de 110 miljoen euro voor 2026 vandaan moet komen, is nog niet bekend. Een Kamermeerderheid heeft staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in juli al gevraagd de korting tegen te houden.

ANP

