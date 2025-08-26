Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS waarschuwt: september drukste maand in de trein – zo scoor je toch een zitplaats

Waarom staat de ene trein stampvol, terwijl de volgende minuten later half leeg vertrekt? De NS hoopt dat reizigers dit najaar vaker voor die rustigere optie kiezen.

September is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar, voornamelijk op dinsdag en donderdag in de spits. Reizigers die flexibel zijn, raadt NS aan om op een andere dag dan dinsdag of donderdag te reizen. Dan zijn er meer zitplaatsen beschikbaar.

De NS moedigt al langer aan om buiten de spits te reizen. Op een eerder plan om meer te rekenen in de spits kwam een storm aan kritiek.

Het wordt druk, maar er zijn alternatieven

Volgens NS zijn er zelfs tijdens piekmomenten veel treinen waarin nog genoeg zitplaatsen zijn. Als voorbeeld geeft de vervoerder de Intercity van Breda naar Rotterdam op dinsdag om 08.23 uur. In die trein moet een derde van de passagiers staan en veel reizigers stappen uit in Rotterdam.

Drie minuten later vertrekt een trein vanuit Breda naar Rotterdam waarin nog meer dan de helft van de zitplaatsen vrij is.

NS zet langere treinen in, maar grenzen zijn bereikt

NS verlengt door het hele land treinen dit najaar. Vooral tussen Alkmaar – Utrecht, Utrecht – Nijmegen en Rotterdam – Leiden merken reizigers dit. „Ieder jaar zetten we in het najaar langere treinen in waar dat kan, ook dit jaar. Maar daar zit wel een maximum aan”, zegt Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij NS.

Voet: „Nog meer treinen rijden en nog meer treinen verlengen vraagt grote maatschappelijke investeringen, als het al zou kunnen. Dat zijn kosten die uiteindelijk door de reiziger en de belastingbetaler betaald worden. Spreiden is vanuit maatschappelijk oogpunt slimmer.”

Korting en pushmelding moet reizigers spreiden

Onder meer met pushmeldingen via de app wil de NS reizigers attenderen op treinen met meer zitplaats. Aan de ‘druktepoppetjes’ in de app is te zien welke treinen rustiger zijn. Ook hoopt de NS ook met de speciale korting die ze hebben op rustige treinen voor een betere spreiding van reizigers te zorgen. Dit heet de NS PrijsTijd deal, waarbij je minimaal een dag van tevoren je reis moet boeken.

