NS deelt onterecht boetes voor ov-fietsen uit, zo voorkom je dat

Je leent een ov-fiets, brengt ‘m keurig terug en krijgt tóch een dikke prent op de mat. Het overkwam meerdere reizigers. Hoe zorg je ervoor dat jou dit niet overkomt?

Vergissingen met de elektronische sloten die op steeds meer ov-fietsen zitten, leveren reizigers soms hoge onterechte boetes op. Zowel het aantal boetes als het aantal kwijtscheldingen achteraf is fors toegenomen, bevestigt de NS na berichtgeving door RTL Nieuws.

Voorkom dat je een boete krijgt

Met een beetje oplettendheid ontspring je die dans. Het is eigenlijk heel simpel: je moet je fiets op slot zetten in de aangewezen zone. In de app vind je de exacte instructies. Als je je fiets nog kunt meerollen met de hand, is er iets niet goed gegaan. Trek in dat geval bij een medewerker aan de bel.

Als je bij het terugbrengen je fiets op slot vergeet te zetten in de stalling, loopt de huur in het computersysteem namelijk gewoon door. Dat leidt inmiddels tot honderden boetes per maand voor het niet terugbrengen van de fiets, vaak van 350 euro. In het eerste halfjaar van 2023 werden 1631 boetes uitgeschreven, in het eerste halfjaar van 2025 was dat aantal gestegen tot 4315. Twee jaar terug werd ruim een derde kwijtgescholden omdat toch geen sprake bleek van diefstal, inmiddels gaat het om meer dan de helft.

🚲 De ov-fietsen op stations De ov-fiets is een fietshuursysteem van de NS, waarbij fietsen bij stations kunnen worden gehuurd. Hiervoor is een persoonlijke ov-chipkaart nodig. De blauwgele huurfietsen zijn al jaren heel populair. In totaal staan ongeveer 20.000 ov-fietsen op stations. Dit jaar komen er 5000 bij. Maandelijks worden ov-fietsen ongeveer een half miljoen keer verhuurd.

NS belooft beterschap

De NS belooft het proces te verbeteren. „We zijn hier niet tevreden over, wij willen natuurlijk niet dat mensen ten onrechte boetes krijgen”, zegt een NS-woordvoerder. De NS gaat onder meer medewerkers van stallingen erop wijzen dat het belangrijk is om te controleren of fietsen correct worden afgesloten. Gebeurt dat niet, dan bestaat ook de kans dat een ander met de fiets wegrijdt. Als diegene de fiets dan op locatie afsluit, kan hij of zij hem niet zelf openen.

Bij een onterechte boete kun je contact opnemen met de klantenservice, en dan zou je het geld in principe terug moeten krijgen. Dat gaat meestal goed, maar zeker niet altijd, ontdekte RTL Nieuws. Het kan veel moeite kosten om het boetebedrag terug te krijgen. Mensen kregen bijvoorbeeld te horen dat ze aangifte bij de politie moesten doen, terwijl ze zeker wisten dat de fiets niet was gestolen. Ook dat moet beter, erkent de woordvoerder.

