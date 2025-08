Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo kwamen fraudeurs weg met maandenlang gratis reizen in het ov

Maandenlang gratis met de trein reizen zonder ooit te betalen? Het gebeurde vaker dan je denkt. Fraudeurs maakten handig gebruik van digitale betaalpassen, maar daar is nu een dikke streep door gezet.

Sinds 1 juli zijn digitale betaalkaarten van online banken als Revolut, Vivid en Paysafe geblokkeerd bij de NS. Paysafe is zelfs landelijk uit het ov geweerd. Reden: een slimme truc waarbij fraudeurs met een virtuele pas in- en uitcheckten, en daarna simpelweg de kaart verwijderden voordat het bedrag werd afgeschreven. Zo kon het systeem de kosten niet innen, maar leek de reiziger wél keurig ingecheckt.

Serieus misbruik door fraudeurs

Dat werkte vooral goed bij het spoor. Conducteurs zagen gewoon een geldig vervoersbewijs, terwijl op de achtergrond de betaling nooit plaatsvond. In bussen en trams was dit minder een probleem, volgens brancheorganisatie OV-NL.

De NS heeft de blokkade ingesteld vanwege „serieus misbruik”. Hoeveel schade het precies heeft opgeleverd, blijft onduidelijk, maar het moet flink zijn. Want hoewel de maatregel ook reizigers raakt die wél netjes betalen met een digitale kaart van een van de geblokkeerde diensten, was de NS, dat al fors verlies lijdt, toch genoodzaakt in te grijpen.

OVpay, het systeem waarmee je kunt reizen met je bankpas, is technisch zo gebouwd dat de betaling pas na het uitchecken plaatsvindt. Ideaal voor reizigers die snel willen doorlopen, maar juist dat maakte het systeem kwetsbaar. Het aanpassen van die techniek is volgens Translink, de beheerder van OVpay, geen optie. Te omslachtig en te traag.

Banken reageren

Revolut is het allesbehalve eens met de blokkade en denkt na over juridische stappen. Vivid werkt juist aan een technische oplossing en hoopt in september weer toegang te krijgen tot het ov. Paysafe houdt zich vooralsnog stil.

Dat digitale passen al jaren voor fraude gebruikt konden worden, was geen geheim. Maar dat het nu pas tot een blokkade leidt, is opvallend. Pas nadat Translink de bedrijven in mei een ultimatum stelde, is er écht ingegrepen. Wat de gevolgen zijn voor de fraudeurs, en of die überhaupt worden opgespoord, is niet bekend.

Voor nu is de route van gratis reizen via een digitale pas in elk geval afgesloten. Goedkoper op pad? Dan toch maar weer die dalurenkorting pakken, want zó duur wordt je treinkaartje in 2026.

