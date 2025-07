Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wapenstok in de trein een goed idee? ‘Je staat tegenover iemand met een kapmes’

Als het aan de NS ligt, worden 75 eigen veiligheidsmedewerkers binnenkort uitgerust met een wapenstok. Dat is handig, vindt het spoorbedrijf, vanwege toenemende agressie in het openbaar vervoer. Het plan is om binnenkort een proef te starten waarbij NS-medewerkers met een wapenstok in treinen rondlopen. Nieuws van de Dag bespreekt dit plan, zoals je ziet en hoort in de video hierboven.

Het doel van de proef is „om te onderzoeken of het dragen en gebruik van de zogeheten korte wapenstok bijdraagt aan de effectiviteit en veiligheid van het netwerk” van medewerkers Veiligheid & Service (V&S). Volgens Itai Birger, directeur sociale veiligheid bij NS, hebben deze medewerkers steeds vaker te maken met geweld en letsel. „Dat staat op gespannen voet met de middelen en bevoegdheden waarover zij beschikken om het werk goed uit te voeren”, zegt hij.

Wapenstok in de trein?

Bij Nieuws van de Dag is mobiliteitsverslaggever Koen Nederhof aangeschoven, die toont dat er vorig jaar bijna iedere dag een geweldsincident was tegen een NS-medewerker. Zij raken daarbij ook gewond. „De hele maatschappij komt langs in de trein, en daarmee alle problemen die daarbij horen”, zegt Nederhof. „Het leidt dus steeds vaker tot geweld en ja, dan sta jij daar, tegenover iemand die een kapmes mee heeft. Zij hebben alleen een setje handboeien, dan leg je ’t af.”

Volgens Birger schieten sommige mensen al uit hun slof als ze simpelweg ergens op worden aangesproken. „Dat kan de vraag zijn of iemand een kaartje heeft, of de vraag of iemand zich aan de regels wil houden. Soms treffen we zelfs mensen aan met een mes of pistool. De politie helpt ons graag, maar heeft ook te maken met tekorten”, aldus Birger.

Presentator Art Rooijakkers vraagt zich, na het schetsen van deze situatie, af waarom NS-medewerkers ‘niet al veel langer een wapenstok bij zich dragen’. Nederhof: „Ze mogen al geweld gebruiken, maar er zijn allemaal type boa’s in Nederland. De groene mogen bijvoorbeeld een pistool meenemen, de treinboa’s hebben alleen een bodycam en handboeien. Ze mogen geweld gebruiken, maar hebben geen wapens. Het OM en staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu Thierry Aartsen staan in ieder geval al positief tegenover deze proef.” Meer meningen hierover, inclusief die van jurist Bram Moszkowicz, zie je in de video hierboven.”

