Veel hinder en verstoringen op het spoor in eerste halfjaar 2025, ’te veel’, volgens ProRail

Het aantal ernstige verstoringen op het spoor is in de eerste helft van dit jaar toegenomen. ProRail registreerde 302 ernstige verstoringen die zorgden voor zeer veel hinder voor reizigers, zoals de storing in de Willemsspoortunnel in Rotterdam afgelopen weekend. Wel kwamen treinen in de punctualiteitscijfers van de spoorbeheerder vaker op tijd aan.

Een jaar eerder kwam het aantal ernstige verstoringen nog onder de driehonderd uit. Toen vonden er volgens ProRail al relatief veel zogeheten impactvolle verstoringen plaats. In de tweede helft van vorig jaar is dat aantal gedaald, maar neemt nu dus weer toe.

Het aantal is „te hoog” volgens ProRail en het onderwerp heeft de „volle aandacht” voor de tweede helft van dit jaar. Met extra maatregelen probeert het spoorbedrijf het aantal verstoringen omlaag te brengen. Zo doet het bedrijf gerichter onderhoud aan spooronderdelen die gevoelig zijn voor storingen. Ook is er meer slim cameratoezicht en probeert ProRail het spoor beter af te schermen.

Spoorlopers en aanrijdingen

Ruim vier op de tien verstoringen wordt veroorzaakt door derden, zoals spoorlopers, aanrijdingen en zelfmoord. Ruim 38 procent komt door technische storingen aan bijvoorbeeld bovenleidingen en wissels. De overige storingen zijn zoal het gevolg van bomen op het spoor of uitloop van spoorwerkzaamheden.

Tegelijkertijd kwamen treinreizigers vaker op tijd aan op hun bestemming, meldt ProRail. De uitval door ernstige verstoringen is overigens niet meegenomen in de vertragingscijfers.

Dienstregeling betrouwbaarder

Volgens ProRail had 86,6 procent van de treinen op het hoofdrailnet minder dan 3 minuten vertraging. In 95,7 procent van de gevallen was er sprake van een vertraging van minder dan 10 minuten. Een vergelijking met vorig jaar is moeilijk te maken, omdat de spoorbeheerder toen nog rapporteerde in vertragingen van minder dan 5 en 15 minuten. Deze criteria zijn sinds dit jaar aangescherpt.

De betere prestaties op het hoofdrailnet komen onder meer doordat tientallen tijdelijke snelheidsbeperkingen versneld zijn opgelost. Ook is volgens ProRail in samenwerking met de NS de dienstregeling betrouwbaarder gemaakt, met name rond geplande werkzaamheden.

Op de regionale lijnen blijft de betrouwbaarheid echter achter. ProRail weet nog niet of daar de bodemwaarde dit jaar wordt behaald. Dat is de minimumwaarde waarop de spoorbeheerder door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt beoordeeld.

