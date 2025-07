Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel duurder wordt een treinkaartje in 2026

De prijs van treinkaartjes ligt volgend jaar 6 tot 9 procent hoger, schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd nog uitgegaan van een stijging van 12 procent, maar de NS neemt nu maatregelen.

Zo gaat het vervoersbedrijf onder meer kosten besparen door het onderhoud van treinen anders in te richten. Er zullen minder treinstellen direct beschikbaar staan als buffer, en op drukke dagen worden minder treinen uit de dienstregeling gehaald voor onderhoud. De NS erkent dat reizigers door bijvoorbeeld de kleinere buffer een groter risico hebben op drukte in de treinen. Dit kan zich voornamelijk voordoen in de spits op dinsdag en donderdag, in het najaar en in de Randstad.

Ook wordt de eerste klas in sommige treinen vervangen door een tweede klas, en komt er een einde aan bepaalde kortingen. Zo maakte de NS al bekend te stoppen met de dagkaart voor jongeren.

Vorig jaar werd een prijsstijging van 12 procent ook al afgewend. Toen sprong het kabinet bij. Maar eerder dit jaar liet toenmalig staatssecretaris Chris Jansen (PVV) weten dat daar nu geen geld voor is.

ANP

