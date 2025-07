Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS lijdt weer fors verlies, dit zijn de gevolgen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben in het afgelopen halfjaar opnieuw een verlies van tientallen miljoenen euro’s gedraaid. Dat heeft gevolgen voor de reiziger.

Het operationeel verlies over de eerste jaarhelft nam iets af tot 60 miljoen euro, tegenover 65 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. „Nog steeds overduidelijk onvoldoende voor een financieel gezond NS”, zegt het bedrijf. Volgens het spoorbedrijf zorgden kortingstickets en campagnes voor meer reizigers in de trein, maar minder dan gehoopt.

Opbrengsten uit vervoer

Het bedrijf stelt dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten van de verkoop van treinkaartjes en abonnementen. Het nettoverlies over de eerste zes maanden van het jaar kwam uit op 9 miljoen euro.

De opbrengsten uit reizigersvervoer stegen in de eerste helft licht tot bijna 1,6 miljard euro, ondanks dat NS naar eigen zeggen in deze periode te maken had met de NAVO-top, stakingen, werkzaamheden en relatief veel infrastoringen.

Hoge kosten gedaald in 2028

Het bedrijf investeerde in de voorbije periode 146 miljoen euro in onder andere de aankoop en modernisering van treinen en de uitbreiding en verduurzaming van werkplaatsen, stations en kantoren. Ook investeerde de NS in het aantrekken van nieuwe medewerkers.

De NS wil dat de structurele kosten vanaf 2028 met 200 miljoen euro zijn gedaald, onder meer door het hoofdkantoor te laten krimpen en te besparen op inhuur, IT en huisvestingskosten. „NS doet er alles aan om ervoor te zorgen dat besparingen zo min mogelijk impact hebben op reizigers en de operatie. Dat is echter niet volledig te voorkomen”, stelt de onderneming. De NS verwacht aan het einde van dit jaar 50 miljoen euro van de 200 miljoen euro aan structurele jaarlijkse besparingen te hebben gerealiseerd.

Treinkaartjes NS duurder

De NS geeft aan dat de inflatie die de kosten opdreef in de afgelopen jaren, niet volledig in de prijzen van de treinkaartjes is doorberekend. Eerder deze maand maakte demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) bekend dat treinkaartjes volgend jaar 6 tot 9 procent duurder worden. Vorig jaar werd een prijsstijging van 12 procent al afgewend. Toen sprong het kabinet bij. Maar eerder dit jaar liet toenmalig staatssecretaris Chris Jansen (PVV) weten dat daar nu geen geld voor is.

De NS moet „blijven besparen en meer reizigers aantrekken, met name in de daluren, waar nog veel ruimte in de trein is” om weer winst te maken, meldt het spoorbedrijf. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt om treinkaartjes relatief betaalbaar te houden en met besparingen zo min mogelijk de reiziger te raken. „En dat terwijl we ook geconfronteerd worden met bezuinigingen op het openbaar vervoer en een lagere overheidsbijdrage voor de ov-studentenkaarten, wat op jaarbasis 97 miljoen euro scheelt.” Op de bezuinigingen op het openbaar vervoer kwam veel kritiek. Reizigersvereniging Rover luidde de noodklok over het duurdere openbaar vervoer.

Impopulaire maatregelen

Angelique Magielse, financieel directeur van de NS, spreekt in NRC van „impopulaire maatregelen”. Niet alleen worden treinkaartjes duurder en blijven werkzaamheden aan de orde van de dag, de kans op een zitplaats in de spits wordt kleiner. Het ministerie wil genoegen nemen met lagere prestatie-eisen aan NS.

„We moedigen mensen sterk aan de spits te mijden, en dat kan voor een grote groep reizigers ook”, zegt Magielse tegen de krant.

