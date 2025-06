Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boete voor zwartrijden in het ov wordt een stuk duurder: stijging van 40 procent

Wie betrapt wordt op zwartrijden in het openbaar vervoer, kan vanaf 1 oktober op een fikse boete rekenen. Het boetebedrag voor zwartrijders in het ov wordt namelijk met veertig procent verhoogd. Dat laat staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat weten aan De Telegraaf.

Hoewel hij demissionair is, zegt Aartsen dat het besluit nodig is. „We hebben bijna tien jaar lang het boetebedrag niet aangepast. Wij besluiten nu om de boetes voor zwartrijden op te hogen van 50 euro naar 70 euro. Ook de administratiekosten voor mensen die hun boete niet op tijd betalen, worden opgehoogd. Deze maatregelen gaan per 1 oktober in.”

Meer zwartrijders sinds de coronapandemie Hoeveel mensen er precies zwartrijden in Nederland, is niet bekend. Wel valt het regionale vervoerders op dat het aantal zwartrijders is toegenomen sinds de coronapandemie is toegenomen. Zo zag de GVB in Amsterdam een stijging van 50 procent en stelde de RET in Rotterdam dat het percentage mensen in de tram zonder kaartje drie keer hoger lager dan voor de pandemie.

Vrouwen voelen zich niet veilig in het ov

Volgens Aartsen, die zegt dat sociale veiligheid in het openbaar vervoer de komende maanden in zijn demissionaire periode bovenaan zijn lijstje komt te staan, is dat ook hard nodig.

„We zien in de praktijk dat het vaak zwartrijders zijn die ook rotzooi trappen”, aldus de bewindsman. „Ze zorgen vaak voor een onveilig gevoel. Vrouwen durven ’s avonds niet meer alleen over het perron of in de trein.”

Uit een enquête van Pointer en het AD bleek vorig jaar dat liefst 91 procent van de vrouwen trein-, metro- en busstations onveilig vindt. Hiervan vermijdt 40 procent stations weleens. 82 procent van de deelnemers vindt het openbaar vervoer onprettig. Een derde van die groep vermijdt deze manier van reizen soms, bijvoorbeeld door de auto te pakken.

Ook medewerkers voelen zich vaak onveilig

Niet alleen reizigers voelen zich vaak onveilig in het ov, maar ook medewerkers. Ov-medewerkers kunnen lang niet altijd veilig hun werk doen. Zo werden er vorig jaar bij de NS 1042 ernstige geweldsincidenten geregistreerd, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022. En uit een ander onderzoek van de grootste vakbond in de spoorsector, VVMC, bleek dat acht op de tien ov-medewerkers te maken krijgt met agressie.





