Verlaten stations aan het begin van nieuwe NS-staking

Het is deze ochtend aan het begin van de NS-staking „heel erg rustig” op grote stations als Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal, meldt een woordvoerder van de NS.

Doordat NS-medewerkers in de regio’s West en Noord-West staken, rijden er in het hele land geen NS-treinen. Vrijdag was dat ook al het geval.

Rustig op stations door NS-staking

De NS ziet wel mensen rondlopen op Rotterdam Centraal. Vanaf dat station gaat onder meer de metro naar Den Haag. Winkels van de NS, zoals Julia’s en de Kiosk, blijven tijdens de staking open, bij andere winkels is dat aan de winkeliers zelf.

De vakbonden willen een loonsverhoging van 4 procent, plus 120 euro, om de inflatie bij te benen. NS biedt 2,55 procent en wil niet verder gaan. In 2022 kregen NS-medewerkers er ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, ging het om een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.

Drukte op de weg

Op de weg wordt een andere situatie verwacht. Rijkswaterstaat roept weggebruikers namelijk op de spits waar mogelijk te mijden op deze ochtend. Door de landelijke staking verwacht de wegbeheerder een drukkere ochtend- en avondspits dan normaal.

Sowieso zijn dinsdagen, samen met donderdagen, doorgaans al de drukste dagen van de week op de weg. Rijkswaterstaat verwachtte voor zowel de ochtend als avond een zware spits. Ook de ANWB verwacht dat het drukker op de weg is dan anders.

Ook extra drukte bij regionale vervoerders

Door de staking kan het vandaag in de bussen en treinen van regionale vervoerders extra druk zijn. Daarvoor waarschuwt een aantal van die vervoerders via hun website of sociale media. „Wij staken niet. Onze bussen rijden dinsdag dus gewoon volgens dienstregeling”, meldt bijvoorbeeld Syntus Utrecht. „Door de staking kan het drukker zijn dan gebruikelijk. Houd hier rekening mee.”

Ook Connexxion, dat het busvervoer verzorgt in delen van West-Nederland, meldt dat het vanwege de NS-staking extra druk kan zijn in de voertuigen van het bedrijf.

