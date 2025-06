Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS: de dienstregeling is na staking van vrijdag direct weer op gang

De dienstregeling komt naar verwachting direct na de staking van het treinpersoneel weer op gang, meldt een NS-woordvoerder. Dat betekent dat de treinen vanaf zaterdag 04.00 uur weer volgens het reguliere schema gaan rijden. Dat komt volgens de woordvoerder doordat de treinen bij een 24 uursstaking precies op de juiste plek staan om weer door te gaan.

De NS-medewerkers van regio Midden staken vanaf vrijdag 04.00 uur. Die regio beslaat het gebied rond Utrecht, een belangrijke spil in het spoornet, waardoor NS-treinen in heel het land niet rijden. Er worden geen bussen ingezet, omdat in een bus vijftig mensen passen en in een trein duizend, dus daar valt niet tegenop te rijden.

Vakbond FNV eist een loonsverhoging voor het treinpersoneel. Volgens de bond is de geboden jaarlijkse loonsverhoging van 2,55 procent te laag gezien de inflatie en loopt het NS-personeel sinds 2019 ruim 5 procent op de inflatie achter. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent. De woordvoerder laat weten dat er momenteel geen gesprekken lopen tussen de bonden en NS, maar die vinden „hopelijk snel” weer plaats.

Volgende week dinsdag en donderdag zijn opnieuw spoorstakingen gepland in respectievelijk de regio West en Noord-West. Deze stakingen zijn nog niet officieel aangekondigd bij NS, aldus de woordvoerder. Ook de week erop, op 16 en 17 juni, wordt gestaakt als de bonden en NS het nog niet eens zijn geworden. Het gaat om een staking in de regio’s Noord en Zuid en een landelijke staking.

ANP

