Dinsdag geen treinen in groot deel Zuidwest-Nederland: ‘Forse impact’

Komende dinsdag rijden er door een staking geen treinen van de NS in grote delen van Zuidwest-Nederland, meldt NS vrijdag. De vervoerder spreekt van een „forse impact op reizigers in deze regio”.

Volgens NS rijden er geen treinen in het overgrote deel van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant. Dat betekent onder meer geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam, Rotterdam en Gouda en Gouda en Den Haag.

Vrijdag ligt vrijwel het volledige treinverkeer in Nederland stil door een staking van de bonden in de regio midden. De stakingen zijn het gevolg van onenigheid over een nieuwe cao voor NS-personeel.

Buiten de regio waar dinsdag wordt gestaakt, heeft de NS de dienstregeling aangepast om reizigers daar „een betrouwbare en veilige reis te bieden”. Wel adviseert de vervoerder reizigers om voor vertrek de NS-app te raadplegen.

Internationale treinen rijden dinsdag wel, hoewel in de dienstregeling van EuroCity Direct en EuroCity veel uitval wordt verwacht. Welke internationale treinen wel rijden, kunnen reizigers vanaf maandag zien.

Dat vrijdag vrijwel geen enkele trein rijdt, komt doordat Utrecht in het stakingsgebied valt. Die stad is een belangrijke spil in het spoornet. In de Domstad vindt ook de planning van het treinschema plaats en de medewerkers daarvan staken ook.

Er staan nog stakingen gepland op donderdag 12 juni in het noordwesten en oosten en op 16 juni in de regio’s noord en zuid. Als FNV en NS het dan nog niet eens zijn, volgt op 17 juni waarschijnlijk een landelijke staking.

Vakbond FNV eist een loonsverhoging hoger dan de geboden jaarlijkse 2,55 procent gezien de inflatie. De bond zegt dat NS-personeel sinds 2019 ruim 5 procent op de inflatie achterloopt. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.

