Spoorvakbond VVMC: dinsdag NS-staking in hele Randstad

Spoorvakbond VVMC gaat dinsdag in de hele Randstad staken. Volgens VVMC wordt naast de regio West ook in de regio Noord-West het werk neergelegd. De bond heeft een zogenoemde formele aanzegging naar NS gestuurd om de staking aan te kondigen.

De staking geldt volgens VVMC voor alle NS-medewerkers, zoals kantoorpersoneel, rijdend personeel en niet-rijdend personeel op de perrons, vanaf 04.00 uur tot en met 03.59 uur de volgende dag.

Volgens VVMC zoekt NS geen enkele toenadering in het cao-conflict met de bonden en wordt daarom de regio Noord-West toegevoegd aan de acties. „NS doet tot nu geen enkele poging om onze eisen voor een eerlijk loon en betere werkomstandigheden in te willigen. Wij zijn genoodzaakt om opnieuw actie te voeren. Wij vragen reizigers om begrip en roepen NS op om met een serieus en eerlijk voorstel te komen”, zegt bestuurder Wim Eilert van VVMC.

FNV en CNV

NS laat weten intern te kijken wat deze stap van VVMC betekent voor de dienstregeling. VVMC is naar eigen zeggen de grootste spoorvakbond. In het cao-conflict met NS zijn ook FNV en CNV betrokken.

Door de staking in de regio West was al bekend dat er dinsdag geen treinen rijden in het overgrote deel van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant. Daardoor rijden er onder meer geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam, Rotterdam en Gouda en Gouda en Den Haag.

Schiphol

Vrijdag lag vrijwel het volledige treinverkeer in Nederland stil door een staking van de bonden in de regio Midden.

Vakbondsbestuurder Eilert zegt verder open te staan voor gesprekken met Schiphol over een minimale dienstregeling naar de luchthaven. „Ik ga ervan uit dat Schiphol zich bij ons zal melden. Dan gaan we samen kijken wat we kunnen doen.”

Flinke impact

Bij de staking op vrijdag reden er vier keer per uur in beide richtingen Sprinters tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp/Schiphol. Volgens NS werd dat in goed overleg met Schiphol en de bonden besloten.

CNV-bestuurder Henk Jongsma zegt niet verrast te zijn door de uitbreiding van de staking door VVMC, want volgens hem had de bond al laten doorschemeren hiervoor plannen te hebben zonder te zeggen om welke regio het zou gaan. Jongsma zegt dat de actie een flinke impact zal hebben op het treinverkeer in het westen. FNV was niet direct bereikbaar voor commentaar.

