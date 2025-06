Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opnieuw problemen op spoor bij Schiphol, nu seinstoring

Er zijn woensdagochtend opnieuw problemen op het spoor bij Schiphol. Tussen Amsterdam Zuid en Schiphol rijden fors minder treinen dan normaal door een seinstoring. Dit duurt naar verwachting tot ongeveer 09.15 uur. De storing heeft ook impact op trajecten rond de luchthaven.

Zo vallen er treinen uit tussen Schiphol en Leiden, Hoofddorp en Rotterdam. Ook rijden er minder treinen tussen de luchthaven en Amsterdam Bijlmer ArenA. Een NS-woordvoerder legt uit dat sommige treinen die niet verder kunnen, moeten keren, maar dat niet kunnen als daar andere treinen achter staan. Daarom moet het treinschema worden aangepast.

Dinsdagochtend werd het treinverkeer naar de luchthaven stilgelegd door een stroomstoring. Deze ontstond door brand in kabels in het spoor vlak bij Schiphol. De politie houdt rekening met een misdrijf en onderzoekt of er een relatie is met de NAVO-top. De top startte dinsdag en gaat woensdag verder in Den Haag.

Advies om te reizen

De NS-woordvoerder raadt reizigers aan om via een ander Amsterdams station naar Schiphol te gaan. Hij kan niet zeggen wat de oorzaak is van de seinstoring die „kort geleden” ontstond en verwijst naar ProRail. Een woordvoerder van ProRail meldt dat het om een sectiestoring staat, wat betekent dat er een melding binnenkomt dat er „iets in het spoor niet klopt”. Een aannemer is onderweg om te kijken wat er aan de hand is. De storing doet zich voor op een paar honderd meter van de kabels bij Schiphol waar dinsdag brand was. ProRail behandelt deze storing als een nieuwe melding.

Ook tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal rijden sinds afgelopen nacht minder sprinters door een wisselstoring. Dit duurt naar verwachting tot donderdag 01.45 uur, is te zien in de NS-reisplanner.

ANP

