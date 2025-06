Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Treinstaking: NS ziet rust op de stations, ook wegen opvallend leeg

Op de treinstations was het vanmorgen vroeg rustig. Dat komt deels door het vroege tijdstip, maar ook doordat reizigers hebben meegekregen dat de treinen van NS deze dag niet rijden, zegt een woordvoerder van NS die op Utrecht Centraal staat. „Het is hier vrijwel leeg.”

De enige treinen die wel rijden, zijn die tussen Schiphol en Amsterdam Centraal en internationale treinen.

Vanaf 04.00 tot zaterdag 04.00 uur staken de NS-medewerkers van regio Midden. Omdat de regio rond Utrecht een spil in het spoornet is, heeft dat gevolgen voor treinverkeer in het hele land. Er rijdt geen vervangend vervoer.

Nieuwe looneis FNV en treinstaking

Inzet van de staking is een nieuwe looneis van de FNV. De vakbond wil 4 procent plus 120 euro voor NS-medewerkers op 1 maart 2025 en 1 maart 2026. NS wil niet verder gaan dan 2,55 procent. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.

De ANWB ziet vrijdagochtend geen extra verkeer op de weg in verband met de spoorstaking. Dat was al de verwachting, omdat het op vrijdag sowieso altijd rustig is op de weg. „Er staat maar één file en die komt door een vrachtwagen met pech”, aldus een woordvoerster.

Wel druk op wegen rond Schiphol

Het is vanmorgen wel druk op de toegangswegen richting Schiphol. Veel mensen kiezen voor alternatief vervoer omdat een groot deel van de treinen van NS vanwege een spoorstaking niet rijdt.

Tijdens de staking rijden alleen tussen Amsterdam en de luchthaven in beide richtingen vier keer per uur Sprinters. Daarom komen veel mensen vanochtend met de bus, taxi of auto naar de luchthaven. Volgens een woordvoerder is het op de toegangswegen drukker dan normaal op dit tijdstip. Het is vooral druk bij de vertrekhal met auto’s en taxi’s die reizigers afzetten.

De marechaussee op Schiphol laat extra motoragenten patrouilleren op het terrein van de luchthaven. De in totaal acht motorrijders moeten erop toezien dat reizigers niet op gedeelten gaan lopen waar dat niet de bedoeling is.

