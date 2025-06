Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS waarschuwt: ‘Zeer verstoorde dienstregeling op plekken waar niet wordt gestaakt’

De NS kampt vanmorgen in de gebieden waarin niet wordt gestaakt en wel treinen zouden moeten rijden, met een zeer verstoorde dienstregeling. Dat komt doordat sommige NS-medewerkers treinen niet willen rijden die bij een reguliere dienstregeling in het stakingsgebied beginnen, meldt een NS-woordvoerder.

Er rijden nog wel treinen in de gebieden waarin niet wordt gestaakt en waar de NS zo veel mogelijk normaal had willen rijden, maar er vallen ook treinen uit. Een percentage van hoeveel treinen niet rijden, kan hij niet geven.



Treinen rijden niet binnen stakingsgebied

De zegsman legt uit dat sommige treinen normaal in wat nu het stakingsgebied is beginnen, bijvoorbeeld de trein van Groningen naar Den Haag. Aangezien in Groningen wordt gestaakt, had die trein vandaag moeten beginnen in Amersfoort, wat buiten het stakingsgebied valt. Sommige NS-medewerkers willen echter dergelijke zogenoemde besmette diensten niet rijden.

In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland rijden geen NS-treinen vanwege een staking van personeel. De NS had de dienstregeling voor aangepast in een poging treinen in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ondanks de staking zoveel mogelijk te laten rijden.

NS vindt situatie buitengewoon vervelend

De vervoerder meldt het buitengewoon vervelend te vinden dat reizigers door de staking, die eerder al werd aangekondigd, voor de derde keer in korte tijd met grote hinder te maken krijgen. „Actievoeren is een recht”, aldus de NS. Maar, zo geeft de vervoerder aan, wat hen betreft was en is het bedrijf nog niet uitonderhandeld met de vakbonden.

„Er is geen eindbod gedaan. Onze deur heeft altijd opengestaan om de cao-onderhandelingen te hervatten. NS is bekend met het statement van vakbonden dat ze een verbeterd voorstel verwachten. We beraden ons hoe we uit deze impasse kunnen komen met elkaar.”

Internationale treinen rijden vandaag overigens volgens planning.

