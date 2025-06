Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Personeel NS staakt vrijdag voor de derde keer op rij

Treinreizigers krijgen vrijdag opnieuw te maken met de gevolgen van een staking bij NS. Spoorvakbond VVMC roept het personeel van de spoorvervoerder in het noorden en zuiden van Nederland op tot een staking.

De actie begint vrijdagochtend vroeg om 04.00 uur en duurt 24 uur. De bedoeling is dat NS-personeel met standplaatsen in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Groningen, Friesland en de Overijsselse stad Zwolle het werk neerlegt.

De grootste vakbond bij NS is samen met FNV en CNV in conflict over een nieuwe cao, wat afgelopen vrijdag en dinsdag ook al tot stakingen leidde. Hoewel het om regionale acties ging, lag het treinverkeer van NS in het hele land toen stil.

Loonbod te laag

Het is niet direct duidelijk of dit vrijdag weer het geval zal zijn. De NS onderzoekt nog hoe groot de gevolgen voor de dienstregeling zijn, laat een woordvoerder weten.

VVMC vindt het loonbod van NS te laag, omdat de voorgestelde loonsverhogingen lager dan de inflatie zouden zijn. Daarnaast eisen de bonden dat het vervoersbedrijf de regeling voor zwaar werk voor conducteurs en machinisten aanpast. Op dit moment liggen de cao-onderhandelingen stil.

‘Druk hoog houden’

„NS doet nog steeds geen enkele serieuze poging om onze eisen voor een eerlijk loon en betere werkomstandigheden in te willigen”, stelt VVMC-bestuurder Wim Eilert, die reizigers om begrip vraagt.

Een VVMC-woordvoerder zegt dat de aanzegging van de staking is verstuurd. Eerder meldden vakbonden ook op donderdag te staken, maar vervolgens zei NS dat de formele aanzegging van de acties te laat was waardoor de acties niet doorgingen.

FNV, CNV en VVMC zeggen nu dat ze de planning van de stakingen bewust hadden veranderd, om pogingen van NS tot het beperken van de impact op donderdag te verstoren. „Wij hadden signalen ontvangen dat NS een alternatieve dienstregeling had klaarliggen om de effecten van de staking teniet te doen”, meldt FNV-bestuurder Henri Janssen. „We willen de druk hoog houden.”

