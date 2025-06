Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS-compensatiesysteem ligt nog steeds plat: ‘Hopelijk maandag weer online’

Wie een claim voor compensatie wil aanvragen bij NS, moet nog even geduld hebben. Het digitale systeem voor claims ligt al dagenlang plat en werkt nog altijd niet zoals het hoort. De vervoerder had gehoopt dat de problemen voor het weekend opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt.

„Er gaat nog steeds iets mis”, laat een woordvoerder van NS weten. De hoop is nu dat het formulier maandag weer werkt.

Tienduizenden claims bij NS na stakingen

Het probleem ontstond vorige week, toen het systeem om een claim in te dienen plat kwam te liggen. „We krijgen heel veel aanvragen en hebben het sterke vermoeden dat ook bots aan het werk zijn die veel aanvragen tegelijk doen”, vertelde een woordvoerder van de NS toen tegen Hart van Nederland.

De hoop was dat de problemen na afgelopen weekend waren opgelost, maar het probleem blijkt ingewikkelder dan eerst ingeschat. Wie een claim in wil dienen voor compensatie, moet dus nog even geduld hebben.

Reizigers die door de storing nog geen aanvraag konden doen, hoeven zich volgens NS geen zorgen te maken. Je hebt namelijk drie maanden na de betreffende reisdag om compensatie aan te vragen. Reizigers kunnen maximaal 25 euro vergoed krijgen als ze geen trein konden pakken en bijvoorbeeld met de auto moesten gaan.

(Voorlopig) geen nieuwe stakingen

Voorlopig liggen er geen nieuwe stakingen op de planning. De NS heeft deze week een eindbod aan de vakbonden bekendgemaakt. Het spoorbedrijf doet onder andere een beter loonbod. Ook komt er een verbeterde en structurele regeling voor personeel met zware beroepen dat eerder wil stoppen met werken.

De NS stelt voor de lonen per 1 maart van dit jaar te verhogen met 4 procent. Dat was in het laatste bod 3,25 procent. Per 1 maart volgend jaar komt daar nog een verhoging van 2,75 procent bij. Mocht de inflatie volgend jaar hoger uitvallen dan nu wordt verwacht, dan ontvangt het NS-personeel bovendien een eenmalige uitkering.

Daarnaast geeft de NS aan dat er voor verschillende bedrijfsonderdelen verschillende regelingen gelden. Dat komt doordat deze onderdelen voorheen elk hun eigen cao hadden. Die verschillen worden stapsgewijs gelijkgetrokken. In dit voorstel worden vijf verschillen op het gebied van arbeids- en rusttijden gelijkgetrokken.

