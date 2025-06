Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reizigers opgelet! Komende dagen géén nieuwe NS-stakingen

Er lijkt weer beweging in het cao-conflict bij de NS. Vakbond CNV gaat in op de uitnodiging van de spoorvervoerder om het overleg te hervatten. Tot en met woensdag belooft de bond geen nieuwe stakingen aan te kondigen.

Of andere bonden zich daarbij aansluiten, is nog onduidelijk.

CNV wil geven aan overleg

CNV-onderhandelaar Henk Jongsma noemt het nieuwe loonbod van NS een stap in de goede richting. „We zijn er zeker nog niet, maar het biedt in ieder geval een opening voor een nieuw gesprek”, zegt hij. Volgens CNV is het positief dat NS ook een beter voorstel heeft gedaan voor de zwaarwerkregeling.

De spoorwegmaatschappij heeft de bonden uitgenodigd voor een overleg op dinsdag. CNV houdt de mogelijkheid open dat het cao-overleg al maandag van start gaat.

Andere bonden nog terughoudend

Vorige week legden de vakbonden FNV, CNV en VVMC het werk neer om druk te zetten op de onderhandelingen over een nieuwe cao voor zo’n 17.500 NS-medewerkers. Tijdens de derde stakingsdag kwam NS met een verbeterd voorstel.

FNV gaf daarop aan weer in gesprek te willen met NS, maar wil tegelijkertijd doorgaan met het organiseren van stakingen. Volgens de bond biedt het loonbod onvoldoende verbetering. De grootste vakbond bij NS, VVMC, liet weten het bod te bestuderen, maar was naar eigen zeggen „niet erg onder de indruk”.

Wat ligt er nu op tafel?

NS stelt nu een loonsverhoging van 3,25 procent voor dit jaar voor. Eerder was dat 2,55 procent. Daarnaast ligt er een voorstel voor een loonsverhoging van 2,75 procent per 1 maart 2026. In de vorige cao, die op 1 maart afliep, kregen NS-medewerkers er gemiddeld 6,6 procent bij.

Ter vergelijking: in 2022 staakte het personeel ook al voor betere lonen, met succes. Toen werd een loonsverhoging van ruim 9 procent binnengehaald.

Maandag geen staking, dinsdag onzeker

Maandag wordt er in ieder geval niet gestaakt. Vakbonden moeten stakingen namelijk uiterlijk vrijdagmiddag aankondigen, en dat is deze keer niet gebeurd. Of er dinsdag opnieuw acties komen, hangt af van het verdere verloop van de gesprekken.

