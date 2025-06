Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gratis ov mist startsein: proef in Zuid-Holland maanden vertraagd

De proef met gratis ov voor Zuid-Hollanders met een laag inkomen begint later dan gepland. De bedoeling was om deze zomer te starten, maar de voorbereiding kost meer tijd. Daardoor schuift de start een paar maanden op. Metro publiceerde onlangs een overzicht van provincies en gemeenten die gratis ov aanbieden.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (ov, VVD) denkt dat het zogenoemde Dal Vrij-abonnement „in ieder geval” vanaf 1 oktober beschikbaar is in delen van de provincie.

Gratis met de metro, tram en waterbus

De proef geldt alleen in gebieden waar de provincie over het ov gaat. Treinen van de NS en het ov in en rond Den Haag en Rotterdam doen dus niet mee. Daar is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de baas. De RET in Rotterdam heeft echter weer een eigen regeling voor gratis ov, die valt weer buiten de verantwoordelijkheid van de provincie. Onlangs maakte Metro een overzichtsartikel met alle regelingen, die soms behoorlijk verschillend kunnen zijn.

Gratis reizen mag straks buiten de spits en in het weekend. Dat geldt voor minima in Zuid-Holland Noord (Qbuzz), Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (Connexxion/Transdev), en de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (Qbuzz). De Waterbus doet mee zodra duidelijk is of die op lange termijn blijft varen tussen Rotterdam en de Drechtsteden.

Opmaat naar landelijke regeling?

In het coalitieakkoord van GroenLinks-PvdA, VVD, BBB en CDA staat dat er tussen 2025 en 2029 geld vrijkomt voor deze proef. De bedoeling is om minima het liefst in de hele provincie gratis te laten reizen. Daarvoor is elk jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar.

In april kondigde het demissionaire kabinet plannen aan voor een landelijke reispas voor mensen met een laag inkomen. Daarmee kunnen ze buiten de spits gratis of met korting reizen. Volgens Zevenbergen loopt Zuid-Holland met deze proef alvast vooruit. „De pilot van Zuid-Holland kan worden gezien als een voorloper op de landelijke propositie, waarbij belangrijke ervaring wordt opgedaan”, zegt hij. Limburg is al begonnen met een vergelijkbare test in een paar gemeenten.

