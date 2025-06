Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gratis OV in Nederland: Metro gidst je door alle regelingen bij gemeenten

Steeds meer Nederlandse gemeenten bieden (delen van) het openbaar vervoer gratis aan voor specifieke doelgroepen. Dat varieert van ouderen tot kinderen en mensen met een laag inkomen. Sommige regelingen zijn al jaren van kracht, anderen in 2025 gestart en lopen als tijdelijke proef.

Woon je in Zuid-Holland? Dan heb je de meeste kans op gratis OV. In andere provincies zijn de regelingen wat minder universeel of aanzienlijk somberder. Metro zet een overzicht per provincie op een rij.

Noord-Holland

Amsterdam en Weesp

Vervoer : GVB (bus, tram, metro), Connexxion en EBS in de regio Amsterdam.

: GVB (bus, tram, metro), Connexxion en EBS in de regio Amsterdam. Voorwaarden: Kinderen van 4 t/m 11 jaar reizen gratis tussen 07.00 en 21.00 uur tijdens een nieuwe pilot van 12 juli 2025 tot begin 2027. AOW-gerechtigden met een laag inkomen (onder gemeentelijke inkomens- en vermogensgrens) reizen tevens gratis.

Amstelveen en Diemen

Vervoer : Hanteert dezelfde regeling als Amsterdam. Dus bus, tram en metro binnen de regio Amsterdam.

: Hanteert dezelfde regeling als Amsterdam. Dus bus, tram en metro binnen de regio Amsterdam. Voorwaarden: AOW-gerechtigden met laag inkomen volgens gemeentelijke grens (110 procent bijstandsniveau). Bussen van Connexion zijn alleen in de daluren gratis. Aanvragen via de gemeente Amstelveen of de gemeente Diemen.

Zuid-Holland

Rotterdam

Vervoer : RET (bus, tram, metro)

: RET (bus, tram, metro) Voorwaarden: Iedereen van 67 jaar en ouder reist gratis. Kinderen van 4 t/m 11 jaar reizen gratis en moeten apart aangevraagd. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit gezinnen tot 130 procent van het sociaal minimum kunnen via 275 euro jeugdtegoed per jaar ook ov-tegoed kopen.

Schiedam en Vlaardingen

Vervoer : RET (bus, tram, metro)

: RET (bus, tram, metro) Voorwaarden: Inwoners van 67+ met inkomen tot 110 procent van bijstandsnorm reizen gratis (buiten de spits). Zelfde regeling in Vlaardingen, maar aanvragen via andere link.

Lansingerland

Vervoer : RET (bus, tram, metro)

: RET (bus, tram, metro) Voorwaarden: AOW’ers met inkomen tot 120 procent van norm reizen gratis in daluren. Aanvragen via gemeente.

Albrandswaard

Vervoer : RET (bus, tram, metro)

: RET (bus, tram, metro) Voorwaarden: Inwoners van 60+ met laag inkomen reizen gratis in daluren. Uitgebreide informatie en inkomenstoets via gemeente.

Barendrecht, Ridderkerk, Capelle a/d IJssel

Vervoer : RET (bus, tram, metro)

: RET (bus, tram, metro) Voorwaarden: Iedereen van 67+ reist gratis met RET (geen inkomensgrens). AOW’ers krijgen automatisch een brief over gratis OV met instructies over activatie.

Krimpen aan den IJssel

Vervoer : RET (bus, tram, metro)

: RET (bus, tram, metro) Voorwaarden: Minima tot circa 130 procent bijstand met kinderen tot 18 jaar krijgen gratis OV in daluren en in het weekend de hele dag. Aanvragen via overkoepelende IJsselgemeenten-site. Regeling voor minima geldt -ondanks dat aanvragen via de site van de IJsselgemeenten moet- alleen voor Krimpen en niet voor Capelle.

Hoeksche Waard

Vervoer : Connexxion (bus)

: Connexxion (bus) Voorwaarden: Minima tot 130 procent bijstandsniveau reizen gratis in daluren met Connexxion.

Den Haag

Vervoer : HTM (bus, tram)

: HTM (bus, tram) Voorwaarden: Kinderen 4–11 jaar reizen gratis vanaf maart 2025 t/m eind 2026 met HTM. De tijdelijke regeling is nu open.

Utrecht

De provincie Utrecht liep voor op het gebied van gratis OV, maar is de regelingen juist aan het afbouwen. In 2022 en 2023 waren er gulle regelingen, maar in 2024 werden die versoberd. In 2025 geldt provinciebreed een kortingstarief van 40 procent voor ouderen met een krappe beurs. Alleen Amersfoort doet iets extra.

Amersfoort

Vervoer : Bus, tram, buurtbus, flex (U-OV en Syntus)

: Bus, tram, buurtbus, flex (U-OV en Syntus) Voorwaarden: Inwoners van 18+ met inkomen tot 150 procent van bijstand reizen 1 jaar gratis in daluren (met gezin).

Groningen

Het Hogeland & Eemsdelta

Vervoer : Qbuzz (bus), Arriva (regionale trein)

: Qbuzz (bus), Arriva (regionale trein) Voorwaarden: Minima (inkomen + vermogen onder grens) en hun gezin: gratis reizen in daluren en hele weekenden. Aparte aanvraagprocedures voor Hogeland en Eemsdelta.

Friesland

De Fryske Marren

Vervoer : Qbuzz (bus)

: Qbuzz (bus) Voorwaarden: Inwoners met inkomen tot 120 procent bijstand reizen gratis in daluren via de Meedoen Pas.

Zeeland

Schouwen-Duiveland

Vervoer : Connexxion (bus, incl. OV-flex)

: Connexxion (bus, incl. OV-flex) Voorwaarden: Minima reizen gratis in daluren en weekend. Regeling was eerst een experiment, maar in 2025 permanent geworden.

Middelburg, Veerle, Vlissingen

Vervoer : Connexxion (bus, inclusief OV-flex)

: Connexxion (bus, inclusief OV-flex) Voorwaarden: Daluren en weekenden. Vlissingen gaat uit van 120 procent van het sociaal minimuminkomen. Veerle en Vlissingen hanteren een grens van 130 procent. Aanvragen via dezelfde portal.

Noord-Brabant

Eindhoven

Vervoer : Hermes-Bravo stads- en streekbussen

: Hermes-Bravo stads- en streekbussen Voorwaarden: Inwoners met inkomen tot 130 procent bijstand: gratis in daluren met Hermes-bussen (lijnen 2 tot en met 17, uitzonderingen voor regionale bussen die driecijferig zijn). Aanvragen via de Meedoenbijdrage.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bij gemeenten geverifieerd. Hebben we een gemeente gemist? Laat het de auteur dan weten door middel van een e-mail naar [email protected].

