Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tot avond geen treinen vanuit Utrecht en Amsterdam naar Schiphol, mogelijk sprake van sabotage

Naar verwachting rijden tot zeker 18.00 uur geen treinen van en naar Schiphol vanaf Utrecht en Amsterdam. Dat meldt een woordvoerder van NS. Demissionair minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) wil een onderzoek naar mogelijke sabotage, waardoor kabels in brand vlogen.

Eerder was de prognose dat het treinverkeer rond 12.15 uur weer zou worden opgestart, maar dat bleek ijdele hoop. Eerder vanmorgen was er helemaal geen treinverkeer mogelijk naar de luchthaven. Maar inmiddels rijden er vanaf Leiden weer treinen naar Schiphol. NS heeft inmiddels pendelbussen ingezet tussen Amsterdam Sloterdijk en de luchthaven.

De treinreizigers krijgen het deze weken behoorlijk voor de kiezen. De afgelopen tijd legden werknemers van de NS meermaals het werk stil omdat cao-onderhandelingen voor meer loon op niets uitliepen.

Brand in kabels in de buurt van Schiphol

Nu is dan het treinverkeer rond Schiphol behoorlijk ontspoord. De storing ontstond vannacht rond 03.45 uur. Deze werd veroorzaakt door een brand in kabels vlak bij Schiphol. De brand is inmiddels uit, maar de kabels moeten hersteld worden voordat alle treinen weer kunnen rijden. De oorzaak van de brand is onbekend en wordt onderzocht.

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de luchthaven zelf geen last heeft van de storing. De luchthaven raadt reizigers aan goed de reisinformatie voor de treinen te checken en zo nodig met ander vervoer naar Schiphol te komen. Wie met de auto komt, moet dan wel rekening houden met de slechtere bereikbaarheid van Schiphol in verband met de NAVO-top (hier lees je wat er daarbij allemaal op het programma staat).

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Sabotage wordt onderzocht

Demissionair Veiligheidsminister David van Weel meldt dat sabotage niet wordt uitgesloten. „Dat is een van de dingen die we onderzoeken”, zei hij vanmorgen tegen de NOS. Van Weel zei ook: „Dan is de vraag: wie zit erachter? Het kan een activistische groep zijn, het kan een ander land zijn. Het kan van alles zijn. Het belangrijkste nu is de kabels repareren en het verkeer weer op gang krijgen.”

Een andere oorzaak zou zijn dat het gaat om koperdiefstal. ProRail wil niet speculeren over wat de oorzaak van de brand was. De spoorwegbeheerder stelt alle opties nog open te houden.

Vorige Volgende

Reacties