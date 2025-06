Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reizigers trekken massaal aan de bel voor compensatie NS na stakingen

NS-medewerkers leggen vrijdag opnieuw het werk neer: de derde staking in korte tijd, georganiseerd door de vakbonden die al maanden onderhandelen voor een betere cao en een loonsverhoging. Voor zowel reizigers als de NS, zijn het een paar dure weken. De verzoeken voor compensatie stromen binnen.

Voor veel treinreizigers is de maat vol. Ze zijn gefrustreerd over de uitgevallen treinen en de beperkte dienstverlening en eisen compensatie voor reizen die niet door konden gaan. De NS laat weten dat compensatie mogelijk is, maar mensen hun declaratie alleen kunnen indienen op de dagen van de staking zelf.

Veel aanvragen voor compensatie

„We worden overstelpt met verzoeken”, laat NS-woordvoerder Geert Koolen dinsdagmiddag weten aan het AD. Hoewel hij geen exact aantal noemt, spreekt hij van tientallen duizenden declaraties die inmiddels zijn binnengekomen. „Die aantallen zijn een stuk lager, omdat de meeste mensen die doordeweeks met de trein gaan inchecken met hun ov-chip of een abonnement hebben,” zegt Koolen. „Zij kopen niet vooraf een kaartje.”

Een interne bron bij NS meldt dat het gaat om ongeveer 40.000 ingediende online formulieren. Reizigers kunnen tot maximaal 25 euro per persoon terugvragen voor gemiste treinritten als gevolg van de stakingen. Een bron binnen de NS meldt: „Als iedereen het maximale bedrag van 25 euro declareert en al die verzoeken worden gehonoreerd, dan is het bedrijf daar rond een miljoen euro aan kwijt.”

Geld terugkrijgen van de NS

Om het bedrag te krijgen wat je kwijt bent aan een alternatieve reis, vraagt de NS een betalingsbewijs van de alternatieve vervoerswijze, zoals de busrit, of een taxi, die reizigers hebben genomen tijdens de staking. Reizigers mogen ook met de auto reizen en 23 cent per kilometer declareren, tot een maximum van 25 euro. Een screenshot van de routeplanner met de geplande route is voldoende bewijs. Metro schreef al eerder over de redenen waarvoor je bij de NS je geld terug kunt vragen, en dat zijn er best veel.

🚆 Nog meer stakingen De bonden willen naast de geplande staking op vrijdag 13 juni, op maandag 16 juni staken in het noorden (Drenthe en Friesland) en het zuiden (Limburg en Noord-Brabant). Als er dan nog steeds geen opening is in het conflict, volgt op volgens het AD op 17 juni een landelijke staking. De bonden moeten zich wel uiterlijk 36 uur van tevoren aanmelden, anders kan de staking niet doorgaan.

Hoe vaak kun je nog declareren?

De stakingen van gisteren én de geplande actie op vrijdag draaien nog altijd om een loonsverhoging: de vakbonden willen 4 procent loonsverhoging en daarbovenop 120 euro extra per maand om de koopkracht op peil te houden. De NS blijft stug bij een bod van 2,55 procent – meer zit er volgens het spoorbedrijf niet in. De bonden spelen het nog steeds hard en verwachten dat de NS actie onderneemt. „Verwacht van ons geen initiatief, NS zal moeten bewegen”, stelt FNV-bestuurder Henri Janssen. „Hoe langer dit duurt, hoe meer vastberaden het personeel en hoe duurder het voor NS wordt.”

Reizigersvereniging Rover roept NS en de bonden weer op weer aan de tafel te gaan. „Ik hoor NS zeggen dat ze niet uitonderhandeld zijn, terwijl de bonden zeggen graag te willen praten”, zegt directeur Freek Bos.

