Extra kosten gemaakt door staking? Compensatie NS aanvragen kan pas weer na het weekend

Wil je een claim voor een compensatie van reiskosten indienen bij de NS? Succes: het systeem ligt deze ochtend plat en het gaat nog wel even duren voordat het weer werkt.

Een woordvoerder van de NS bevestigt berichtgeving hierover van Hart van Nederland. „We krijgen heel veel aanvragen en hebben het sterke vermoeden dat ook bots aan het werk zijn die veel aanvragen tegelijk doen.”

Pas na het weekend met een oplossing

Volgens de woordvoerder wordt gewerkt aan een oplossing, maar die oplossing wordt pas voorzien ná het weekend. De woordvoerder geeft aan dat reizigers tot drie maanden na de dag van de reis compensatie kunnen aanvragen.

Eerder deze week werd bekend dat tienduizenden mensen bij de NS een declaratie hadden ingediend voor een vergoeding van hun reiskosten tijdens de staking van NS-personeel vorige week vrijdag en dinsdag. Ook deze vrijdag staakt NS-personeel. Reizigers kunnen maximaal 25 euro vergoed krijgen als ze geen trein konden pakken en bijvoorbeeld met de auto moesten gaan.

NS komt met een verbeterd loonbod

Op de derde stakingsdag in een week heeft NS de vakbonden met een verbeterd loonbod uitgenodigd terug te keren naar de onderhandelingstafel. NS biedt nu een loonsverhoging van 3,25 procent voor dit jaar. Eerder was dat 2,55 procent. Daarnaast stelt het spoorbedrijf een loonsverhoging van 2,75 procent voor per 1 maart 2026. Volgens het spoorbedrijf wordt de inflatie daarmee gecompenseerd, wat een eis van de vakbonden was.

NS benadrukt nogmaals door te willen onderhandelen met de bonden en vindt het „erg teleurstellend dat onze reizigers de dupe worden van de stakingsacties”.

FNV-bestuurder ‘niet enthousiast’

De cao voor NS-personeel is van toepassing op 17.500 medewerkers. In de vorige cao, die op 1 maart afliep, was sprake van een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent. Toen werd er niet massaal gestaakt. In 2022 staakte het personeel nog wel voor hogere lonen. Toen kregen de NS-medewerkers er ruim 9 procent bij.

FNV-bestuurder Henri Janssen „is niet enthousiast”, laat hij weten in een eerste reactie. „De uitnodiging ontvingen we om 10.30 uur, gelijktijdig met de pers. We bespreken de uitnodiging en bepalen dan onze reactie.”

Vakbonden CNV en VVMC waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

