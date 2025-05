Deel dit artikel: Share App Mail Pin

FNV gooit bom onder treindienst: ‘Staking NS lijkt onafwendbaar’

Het botert niet tussen vakbond FNV en de Nederlandse Spoorwegen (NS). De gesprekken over een nieuwe cao zijn na negen rondes stukgelopen. FNV denkt nu dat er stakingen aankomen.

„Als onze leden willen staken, dan krijgt NS een ultimatum”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen. „Wij zijn klaar om acties te organiseren.” Hij is boos en noemt het bod van NS een „middelvinger naar het trouwe personeel.”

Twee vakbonden hinten op stakingen

Wanneer er precies acties komen, is nog niet duidelijk. Ook is niet te zeggen wat de gevolgen zijn voor reizigers. Stakingen bij de NS zijn niet nieuw. Bij eerdere cao-onderhandelingen werd ook gestaakt. Omdat NS een groot deel van het openbaar vervoer in handen heeft, kunnen acties flink veel impact hebben.

Niet alleen FNV haakte af. Ook vakbond CNV stopt met de onderhandelingen. „NS kwam vanochtend nog met een beter bod, maar dat was niet genoeg”, zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma. „Waarschijnlijk starten wij ook een actietraject.”

FNV wil dat de lonen op 1 maart 2025 én 1 maart 2026 met 4 procent omhoog gaan, plus 120 euro extra. NS biedt 2,55 procent per jaar. Volgens FNV is dat niet genoeg om de hogere prijzen te compenseren.

NS en Prorail

De vorige cao liep op 1 maart af. Toen kregen medewerkers er gemiddeld 6,6 procent bij. Ook dat overleg verliep stroef, maar grote stakingen bleven toen uit. In 2022 legde NS-personeel wél het werk neer voor betere lonen. Dat raakte reizigers in het hele land.

In november lag het treinverkeer ook deels stil. Toen staakten medewerkers van spoorbeheerder ProRail. Zij kregen later een loonsverhoging van meer dan 10 procent, verdeeld over anderhalf jaar. NS wil verder praten. „Voor ons zijn de gesprekken nog niet klaar”, zegt een woordvoerder.

