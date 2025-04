Streep door gratis openbaar vervoer: Kamer ziet er weinig in

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Tweede Kamer ziet weinig in een burgerinitiatief om het openbaar vervoer beter toegankelijk en gratis te maken. De verwachtingen lagen al niet zo hoog, omdat het kabinet juist veel wil besparen op het ov. Het gratis maken van treinen, bussen, trams en metro’s zou juist veel geld kosten.

Verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer, PVV) meent dat dit de staatskas te veel geld zou kosten en is daarom „geen voorstander”.

In een Kamerdebat, dat gehouden werd omdat bijna 60.000 mensen daar hun handtekening voor zetten, benadrukte Jansen dat hij betaalbaarheid van het ov erg belangrijk vindt. Hij zei te streven naar „structurele oplossingen”, zonder te zeggen in welke richting hij die zoekt. Maar gratis wordt het wat hem betreft niet. Ook de coalitiepartijen zien niets in dat voorstel.

Vanuit de Kamer klonk veel kritiek op de honderden miljoenen die het kabinet extra bezuinigt op het ov. Kaartjes worden daardoor nog veel duurder, is de verwachting. Jansen zei zich er richting de voorjaarsnota hard voor te maken dat er „zo min mogelijk beknibbeld wordt”, maar wilde niets beloven.

Het kabinet wil vanaf 2026 bezuinigen op het openbaar vervoer. Volgens critici zou dat verstrekkende gevolgen hebben voor de dienstregeling en betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Ook brengt de dagelijkse mobiliteit van ongeveer 4 miljoen Nederlanders in gevaar.

Habtamu de Hoop (PvdA-GroenLinks) vindt het een „oerdomme bezuiniging”. Hij diende eerder een motie in om de bezuinigingen tegen te houden. ChristenUnie, SP, D66, SGP, Volt, Denk, CDA en de Partij voor de Dieren gingen mee in de motie van De Hoop.

„Je moet niet vergeten dat er rondom de grote steden ook nog dorpen en gemeenten zijn, zoals bijvoorbeeld Edam-Volendam, Lansingerland. Daar kunnen mensen steeds moeilijker met de bus naar hun werk, school of het ziekenhuis. Omdat daar wordt bezuinigd, kunnen zij veel moeilijker echt mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een groot probleem.”

